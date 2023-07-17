شاهد.. جهود التحالف الوطني لإغاثة سكان عقار حدائق القبة المنهار

رصدت كاميرا قناة "اكسترا نيوز"، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإغاثة سكان عقار حدائق القبة المنهار، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية التابعة لمحافظة القاهرة في تمام الساعة الرابعة صباحا خبرا بسقوط أحد المنازل في منطقة عزبة مكاوي بحدائق القبة في محافظة القاهرة.

وذكر مراسل قناة اكسترا نيوز، أن التحالف الوطني حضر إلى حد بعيد من خلال عشرات المتطوعين وتعاملوا على نحو مباشر مع الواقعة، حيث قال محمد سيف النصر أحد أعضاء التحالف: "نتقدم في التحالف بخالص العزاء لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "توجهنا إلى موقع الحادث فورا وانتشر متطوعون من كل مؤسسات التحالف لتقديم الدعم اللازم للأهالي والضحايا، حيث نشارك في رفع الأنقاض ونقدم المساعدات لرجال الشرطة والمطافئ والإسعاف في التنظيم والإخلاء، كما نشارك في توفير زجاجات المياه والعصائر والوجبات الخفيفة السريعة للأهالي الموجودين في المنطقة".