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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المصريين الأحرار: التحالف الوطني ولد من رحم الجمهورية الجديدة لخدمة المواطنين

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذى جاء بمثابة نقلة نوعية في العمل الأهلي لخدمة عموم المصريين ونتاج تخصيص عام ٢٠٢٢ عاما للعمل الأهلي.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن فكرة التحالف والاصطفاف معًا في ذاتها تعزز مسار واتجاه تلك التجربة التنموية الرائدة التي تهدف خدم المواطن المصري عبر عدة سبُل من برامج تنموية ومبادرات تتبناها الدولة المصرية فى شتئ المناخي حتي تتسع دائرة العمل الأهلي والخيري بصورة منظمة ومنضبطة.

 عقود عديدة تخلق مجالا للتنسيق وتضافر بين الجمعيات الأهلية


وأضاف المصريين الأحرار ، أن التحالف كان خطوة غاية الأهمية منذ عقود عديدة تخلق مجالا للتنسيق وتضافر بين الجمعيات الأهلية، وهو ما يُثمر عن خدمات شمولية تخدم المواطن، وتعطي حافزًا مشجعًا للمزيد من الجمعيات الأهلية والتنموية الدخول تحت المظلة .

وأكد أن التحالف بات يخطو بثبات لتنفيذ المستهدف وأصبح أحد أركان مسارات التنمية الشاملة التي ترنو إليها الجمهورية الجديدة؛ ولاسيما  أن التحالف يقوم بالعديد من الخدمات ومنها تقديم سبل الدعم و القوافل طبية وستر وعافية ويقدم دورا في مساعدة وإغاثة المتضررين جراء أحداث بالإضافة إلي دوره في تشييد مدارس ومستشفيات وتوفير فرص عمل.

ويري المصريين الأحرار أن المجتمع المدني هو قطب أساسياً في عملية تحقيق التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، ولعل التحالف ولد من رحم الجمهورية الجديدة التي تبذل كل  جهد لتوفير حياة كريمة وتحسن معيشه المواطن رغم كافة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية ومن هنا يظهر جهود القيادة الرشيدة الهادفة خدمة المواطن والمواطنين.

الجمعيات الأهلية المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل الجمهورية الجديدة التحديات الاقتصادية

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