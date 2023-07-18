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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابن النوبة| نموذج مشرف للأمانة يرد 2 مليون جنيه حولت بالخطأ لحسابه

ابن النوبة صبرى محمد
ابن النوبة صبرى محمد

فى كل يوم نرصد قصة وحكاية، أبطالها، يتصفون بصفات وأخلاق رفيعة وحميدة، ليجسدوا بذلك نماذج مشرفة يحتذى بها فى كل وقت وحين، وينطبق عليهم مقولة "جدعنة ولاد البلد". 

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة "صدى البلد" قصة وحكاية شاب نوبى من أبناء محافظة أسوان وهو صبرى محمد مصطفى ابن قرية الأمبركاب بمركز نصر النوبة والذى ضرب أروع الأمثلة فى النزاهة والشرف والأمانة عقب قيامه برد مبلغ 2 مليون و 650 ألف جنيه تم تحويلها لحسابه بطريق الخطأ ، ولم يقوم بآخذها وانتهاز هذه الفرصة، بل قام بردها على الفور.

 

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ويروى الشاب النوبى ابن قرية الأمبركاب بمركز نصر النوبة شمال أسوان، صاحب المعدن الأصيل، والذى نفتخر ونعتز به لما يتمتع به من الأمانة والشرف تفاصيل هذه الواقعة، والتى صار بطلها حيث إنه بمجرد أن وصلت له رساله على المحمول الخاص به بشأن تحويل مبلغ 2 مليون و 650 ألف جنيه ، فقد قام  على الفور برد المبلغ بالكامل ، ولم يكن يعلم العاملين بالبنك عن تحويل هذا المبلغ على حسابه .

وقد قامت مواقع التواصل الاجتماعي بإبراز ما قام به صبرى محمد من دور متميز يدل المعدن الأصيل ، وأشاد الكثيرين من أبناء المجتمع الأسوانى ، والنوبى بهذا النموذج المشرف ، وما قام به من رد هذا المبلغ المالى الكبير ، فهو يستحق كل إشادة ، وهذه صفة طبيعية يتصف بها أبناء النوبة من الأمانة والشرف ، معتبرين أنه شرف أبناء مجتمعه وأهله .

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