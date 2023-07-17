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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 10 أشخاص في سقوط طائرة صغيرة ببولندا

بولندا
بولندا

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين في سقوط طائرة صغيرة قرب العاصمة البولندية وارسو.

ولم يصدر حتي الآن معلومات عن تفاصيل الحادث من السلطات البولندية.

وعى جانب آخر، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، عن تبنى حلف الناتو خطة لنشر 100 ألف جندي من الحلف، على أراضي بولندا إذا لزم الأمر.

وقال دودا في ختام قمة "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "يمكنني أن أشرح ما هو متوقع: إذا كان هناك هجوم، على سبيل المثال، على بوابة بريست (بمدينة بريست من اتجاه بيلاروس)، فسيتم إرسال 100 ألف جندي من الناتو أو أقل منهم إلى أراضينا للدفاع الفوري".

وأضاف الرئيس البولندي "هذه هي الافتراضات التي تبناها الناتو ووافق عليها في إطار الخطط الدفاعية".

وارسو سقوط طائرة صغيرة سقوط طائرة في بولندا الرئيس البولندي اندريه دودا حلف الناتو

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