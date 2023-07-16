إجراء عاجل من بولندا ردا على وصول قوات فاجنر إلى بيلاروس

قال نائب وزير منسق الخدمات الخاصة في بولندا، ستانيسلاف زارين، إن بولندا ستراقب عن كثب، الوضع في بيلاروس؛ بعد وصول قوات فاجنر إلى البلاد، مشيرا إلى أن روسيا قد يكون لديها أجندة وراء أنشطة الشركة العسكرية الخاصة على أراضي حليفها.

وقال زارين، في مقطع فيديو على “تويتر”،: إن “مرتزقة فاجنر جاهزون الآن لتدريب الجيش البيلاروسي، والاستقرار في المواقع التي تم إعدادها لهم”، مستشهدا بـ”أحدث المعلومات الاستخباراتية”.

وذكر زارين، أن “عدة مئات” من المرتزقة، وصلوا إلى بيلاروس، لكن مدى مشاركتهم في الأنشطة في البلاد، لا يزال مجهولا.

وأضاف أن المخابرات البولندية تواصل مراقبة الوضع، مشددا على أن وارسو “لا تزال يقظة”.

وادعى أن “هناك شيئا واحدا مؤكدا: يتم نشر مجموعة فاجنر في بيلاروس؛ لإنجاز مهمة من نوع ما، ولطالما استخدم الكرملين هذه وغيرها من الشركات العسكرية الخاصة؛ لتنفيذ أجندته”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع في مينسك، صراحة، أن أعضاء فاجنر، يدربون القوات البيلاروسية، ويتبادلون الخبرة الميدانية التي اكتسبوها من الصراع الأوكراني.

وقالت الوزارة البيلاروسية أيضا، إنها وضعت “خارطة طريق” للتدريب العسكري مع قيادة فاجنر.

كما نشرت وسيلة إخبارية تابعة للوزارة، مقطع فيديو، يُظهر تدريبات مع قوات الدفاع الإقليمي البيلاروسية، شارك فيها مدربون من فاجنر.