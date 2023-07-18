عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تفتتح مسابقة لتطوير المفاعلات النووية الصغيرة

صدى البلد

افتتحت بريطانيا يوم الثلاثاء مسابقة لتطوير مفاعلات نووية صغيرة (SMRs) ، مثل تلك التي طورتها شركة Rolls-Royce (RR.L) ، حيث أطلقت هيئتها النووية البريطانية العظمى الجديدة المصممة للمساعدة في دفع التوسع في المشاريع في المملكة المتحدة. دولة.

تهدف بريطانيا إلى زيادة طاقتها النووية إلى 24 جيجاوات بحلول عام 2050 كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المناخ وتعزيز أمن الطاقة. وهذا من شأنه أن يلبي حوالي ربع الطلب المتوقع على الكهرباء ، بارتفاع حاد من حوالي 14٪ اليوم.

تكافح المشاريع النووية الكبيرة الجديدة ، ذات التكاليف الأولية المرتفعة ، لجذب التمويل وتأمل الحكومة في أن يتم استبدال بعض المحطات القديمة بأسطول من SMRs التي يمكن تصنيعها في المصانع ، بتكاليف أقل وبناء أسرع.

يمكن للشركات ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء ، تسجيل اهتمامها في مسابقة SMR الحكومية. 

وستختار الهيئة النووية البريطانية العظمى ، التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء أيضًا ، التقنيات التي تفي بالمعايير في الخريف.

وقال غرانت شابس وزير الدولة لأمن الطاقة إن المنافسة 'قد تؤدي إلى استثمارات بمليارات الجنيهات في القطاعين العام والخاص'.

وقالت الحكومة إن الشركات المختارة ستبدأ بعد ذلك المناقشات كجزء من مرحلة الدعوة للتفاوض.

تم الإعلان عن مسابقة SMR لأول مرة جنبًا إلى جنب مع الميزانية في مارس من هذا العام.

في عام 2021 ، خصصت الحكومة 210 ملايين جنيه إسترليني لشركة Rolls-Royce مقابل برنامج SMR الذي تبلغ تكلفته 500 مليون جنيه والذي قد يشهد افتتاح الشركة مصانع لبناء المفاعلات في بريطانيا.

أعلنت بريطانيا سابقًا عن منافسة على SMRs في بيان الخريف لعام 2015 الذي أغلق في نهاية المطاف في عام 2017 دون تجاوز المرحلة الأولى لجمع المعلومات الأولية.

إلى جانب SMRs ، قالت الحكومة إنها ملتزمة بمشاريع جديدة واسعة النطاق ، مثل EDF (EDF.PA) Hinkley Point C ، أول مصنع جديد منذ أكثر من 20 عامًا ، و Sizewell C من EDF الذي استثمرت فيه الحكومة حوالي 700 مليون جنيه ليصبح مساهمًا بنسبة 50٪ في مرحلة التطوير.

أهداف المناخ الهيئة النووية المملكة المتحدة المفاعلات النووية تحقيق أهداف المناخ تعزيز أمن الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

تفادي أخطاء البدري.. نصائح ذهبية من سيد معوض لمارسيل كولر مع الأهلي

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

فيلم جديد.. مهيب عبد الهادي يعلق على الأزمة بين الزمالك وإنبي

موضوعات متعلقة

بعد 4 أيام من الفيضانات.. رئيس كوريا الجنوبية يأمر بإصلاح نظام الاستجابة للكوارث

الولايات المتحدة: سنعمل مع الدول الأخرى لضمان خروج الحبوب من أوكرانيا

جون كيري: نهدف لتنحية التوترات مع الصين جانبًا بمحادثات حاسمة عن المناخ

فوتشي متهم بالإدلاء بشهادة زور

بعد أشهر من توتر العلاقات.. بايدن يوافق على استضافة نتنياهو خارج البيت الأبيض| تقرير

بريطانيا: نعتزم بدء محادثات مع تركيا بشأن تجديد اتفاق التجارة الحرة الثنائية

البيت الأبيض: قرار روسيا بشأن صفقة الحبوب يزيد من سوء الأمن الغذائي ويضر بالملايين

كوريا الجنوبية تكثف استعداداتها للطقس القاسي بسبب تغير المناخ

ترشيحاتنا

مصادر: استئناف الحركة الجوية بمطارات كردستان العراق بعد نشاط طائرات مسيرة

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي حول البلاد إلى مقبرة تحمل اسمه

رضا عبد العال: الزمالك رفض عودة إمام عاشور.. والأهلي لم يحسم الصفقة

«غلق مركز تجميع البلازما» عقوبة الحصول على التبرع بالدم بمقابل طبقا للقانون

كم باقي على نهاية العام الهجري؟.. 14 ساعة من الآن فاغتنموها

محاكمة مرتضى منصور في قضيتين بتهمة سب الخطيب.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ