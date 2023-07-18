بريطانيا تفتتح مسابقة لتطوير المفاعلات النووية الصغيرة

افتتحت بريطانيا يوم الثلاثاء مسابقة لتطوير مفاعلات نووية صغيرة (SMRs) ، مثل تلك التي طورتها شركة Rolls-Royce (RR.L) ، حيث أطلقت هيئتها النووية البريطانية العظمى الجديدة المصممة للمساعدة في دفع التوسع في المشاريع في المملكة المتحدة. دولة.

تهدف بريطانيا إلى زيادة طاقتها النووية إلى 24 جيجاوات بحلول عام 2050 كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المناخ وتعزيز أمن الطاقة. وهذا من شأنه أن يلبي حوالي ربع الطلب المتوقع على الكهرباء ، بارتفاع حاد من حوالي 14٪ اليوم.

تكافح المشاريع النووية الكبيرة الجديدة ، ذات التكاليف الأولية المرتفعة ، لجذب التمويل وتأمل الحكومة في أن يتم استبدال بعض المحطات القديمة بأسطول من SMRs التي يمكن تصنيعها في المصانع ، بتكاليف أقل وبناء أسرع.

يمكن للشركات ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء ، تسجيل اهتمامها في مسابقة SMR الحكومية.

وستختار الهيئة النووية البريطانية العظمى ، التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء أيضًا ، التقنيات التي تفي بالمعايير في الخريف.

وقال غرانت شابس وزير الدولة لأمن الطاقة إن المنافسة 'قد تؤدي إلى استثمارات بمليارات الجنيهات في القطاعين العام والخاص'.

وقالت الحكومة إن الشركات المختارة ستبدأ بعد ذلك المناقشات كجزء من مرحلة الدعوة للتفاوض.

تم الإعلان عن مسابقة SMR لأول مرة جنبًا إلى جنب مع الميزانية في مارس من هذا العام.

في عام 2021 ، خصصت الحكومة 210 ملايين جنيه إسترليني لشركة Rolls-Royce مقابل برنامج SMR الذي تبلغ تكلفته 500 مليون جنيه والذي قد يشهد افتتاح الشركة مصانع لبناء المفاعلات في بريطانيا.

أعلنت بريطانيا سابقًا عن منافسة على SMRs في بيان الخريف لعام 2015 الذي أغلق في نهاية المطاف في عام 2017 دون تجاوز المرحلة الأولى لجمع المعلومات الأولية.

إلى جانب SMRs ، قالت الحكومة إنها ملتزمة بمشاريع جديدة واسعة النطاق ، مثل EDF (EDF.PA) Hinkley Point C ، أول مصنع جديد منذ أكثر من 20 عامًا ، و Sizewell C من EDF الذي استثمرت فيه الحكومة حوالي 700 مليون جنيه ليصبح مساهمًا بنسبة 50٪ في مرحلة التطوير.