مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
أخبار العالم

فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال أسبوع

روسيا
روسيا
محمود نوفل

أكدت وزارة  الدفاع الروسية أن القوات  الروسية نفذت ضربة مكثفة و6 ضربات جماعية على منشآت مرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن خسائر  القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 1425 عسكريا خلال أسبوع في منطقة مسؤولية قوات "الشمال"

وقالت الدفاع الروسية: وحدات قوات "المركز" حسنت موقعها على الخط الأمامي خلال أسبوع، فيما خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 3505 عسكري و3 دبابات

وأضافت الوزارة الروسية: خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" بلغت أكثر من 1515 عسكريا ودبابتين

كما بينت الدفاع الروسية ان وحدات قوات "الجنوب" استولت على خطوط ومواقع أكثر تقدما، فيما خسرت القوات الأوكرانية خلال أسبوع أكثر من 1310 عسكري ودبابة

وتابعت الوزارة الروسية بيانها قائلة : القوات الأوكرانية خسرت خلال أسبوع في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" نحو 370 عسكريا.

كما قامت وحدات قوات "الشرق"  خلال أسبوع بتحرير 3 مناطق سكنية، فيما خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1795 عسكريا و4 دبابات وذلك بحسب البيان الروسي .

روسيا وزارة الدفاع الجيش الأوكراني القوات الروسية أوكرانيا الصراع الروسي الأوكراني

