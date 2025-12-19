فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال أسبوع

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربة مكثفة و6 ضربات جماعية على منشآت مرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 1425 عسكريا خلال أسبوع في منطقة مسؤولية قوات "الشمال"

وقالت الدفاع الروسية: وحدات قوات "المركز" حسنت موقعها على الخط الأمامي خلال أسبوع، فيما خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 3505 عسكري و3 دبابات

وأضافت الوزارة الروسية: خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" بلغت أكثر من 1515 عسكريا ودبابتين

كما بينت الدفاع الروسية ان وحدات قوات "الجنوب" استولت على خطوط ومواقع أكثر تقدما، فيما خسرت القوات الأوكرانية خلال أسبوع أكثر من 1310 عسكري ودبابة

وتابعت الوزارة الروسية بيانها قائلة : القوات الأوكرانية خسرت خلال أسبوع في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" نحو 370 عسكريا.

كما قامت وحدات قوات "الشرق" خلال أسبوع بتحرير 3 مناطق سكنية، فيما خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1795 عسكريا و4 دبابات وذلك بحسب البيان الروسي .