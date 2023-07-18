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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس جنوب إفريقيا يزف بشري سارة بشأن انضمام 5 دول إلى البريكس

البريكس
البريكس

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، إن قادة الدول الخمس الأعضاء في البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، سيناقشون توسيع المجموعة في قمة من المقرر عقدها في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج في أغسطس القادم.

وأوضح رامافوزا: "بينما نتحدث الآن، يرغب ما يقرب من 20 شخصًا للانضمام إلى مجموعة البريكس ويريدون منا قبولهم في عائلة بريكس". 

وأضاف: "لذلك في هذه القمة سنناقش أيضًا احتمالية نمو دول البريكس إلى ما بعد واحتمالية انضمام 5 دول أم لا".

وكتبت صحيفة بيزنس ستاندرد الهندية في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أن الأرجنتين ومصر وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستنضم إلى بريكس في قمة جوهانسبرج.

وستعقد قمة البريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس القادم، حيث أرسل رامافوزا دعوات لزعماء الدول الأعضاء الخمس للوصول إلى جنوب إفريقيا لحضور الاجتماع.

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