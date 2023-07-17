روسيا تعلن اهتمام فنزويلا بالانضمام إلى تحالف بريكس

قال السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرجي ميليك باجداساروف، اليوم الأثنين، إن فنزويلا مهتمة بالانضمام إلى تحالف بريكس، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وردا على سؤال حول احتمال انضمام فنزويلا للانضمام إلى البريكس، أوضح باجداساروف، أن فنزويلا مهتمة مثلها مثل العديد من الدول الأخرى بتحالف بريكس.

وبريكس هي منظمة غير رسمية مشتركة بين الدول تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ووفقًا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ، فإن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى البريكس يقترب من 20 دولة.

وفي وقت سابق، قال السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية أوليج أوزيروف: "لقد عبر عدد من الدول الإفريقية عن رغبتها في أن تصبح أعضاء في منظمة (بريكس)، وقدم البعض طلبات رسمية للانضمام إليها".

وأضاف، أنه مع الأخذ في الحسبان أنه من المخطط عقد قمة بريكس في أغسطس القادم، فمن الممكن أن يتناول هذا الموضوع بناء على طلب شركائنا الأفارقة في القمة الروسية الإفريقية.