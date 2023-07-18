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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ: الرئيس بايدن ملتزم باستقرار العلاقات مع الصين

صدى البلد

  أكد المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، أن الرئيس جو بايدن، ملتزم باستقرار العلاقات مع الصين.
وقال كيري - في تصريحات له خلال لقائه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي في بكين - إن "بايدن، يثمن علاقته مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وأنه يتطلع إلى أن تمضي تلك العلاقات قدما إلى الأمام".
وشدد - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ - على أنه "يمكن البدء بتغيير العلاقة بشكل عام عبر المحادثات المرتبطة بالمناخ"، لافتا إلى أن "الأزمة المناخية تتطلب من أكبر قوتين اقتصاديتين العمل معا للحد من الاحتباس الحراري".
وكان كيري، قد وصل أمس الأول الأحد إلى الصين، وهي الزيارة الأحدث في سلسلة زيارات كبار المسؤولين في البيت الأبيض إلى الصين؛ في محاولة لإعادة فتح قنوات الاتصال بين البلدين.
ويعد كيري، ثالث مسؤول كبير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يزور الصين في الأسابيع الأخيرة، بعد زيارتي وزيرة الخزانة جانيت يلين، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

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