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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بـ"المراغة" في سوهاج

تجديد شبكات المياه
تجديد شبكات المياه بسوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد بمدينة المراغة وتوابعها والجارى بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن تلك الأعمال تخدم ١١ ألف نسمة بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠ ملايين جنيه.

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مياه الشرب بسوهاج

وأوضح رئيس مياه سوهاج ان خطة الإحلال والتجديد لمحافظة سوهاج تستهدف تغيير خطوط المياه القديمة والمتهالكة لخطوط مياه بلاستيكية جديدة وذلك للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل فاقد المياه.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات أن خطوط المياه التى يتم تغييرها بأقطار وأطوال مختلفة منها قطر ٤ بوصة بطول ٦٠٠٠ متر وقطر ٦ بوصة بطول ١٨٠٠ متر وقطر ٨ بوصة بطول ٤٠٠٠ متر.

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