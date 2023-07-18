صحف الإمارات| الشيخ محمد بن زايد يناقش تنمية علاقات التعاون مع رئيس الوزراء الياباني.. مطار دبي يسجل 98.3 ألف رحلة مغادرة في النصف الأول

اتفاقيات ثنائية مشتركة بين تركيا والسعودية

5 قتلى في حادث تحطم الطائرة ببولندا

ماكرون يبقي رئيسة الوزراء في منصبها

مباحثات ثنائية بين رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الياباني

أردوغان: العلاقات بين تركيا والإمارات تتقدم في جميع المجالات

مطار دبي الدولي يسجل 98.3 ألف رحلة مغادرة في النصف الأول

إجلاء الألاف من منازلهم في الصين وأثينا

تناولت صحف الإمارات ،اليوم الثلاثاء، أهم وأبرز الموضوعات المحلية والدولية.

صحيفة الأتحاد

نشرت صحيفة الأتحاد الاماراتية عن استقبال ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وعقد ولي العهد السعودي و رئيس جمهورية تركيا جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً.

ورحب ولي العهد السعودي، بالرئيس التركي في المملكة، فيما عبر أردوغان عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

ووقع الجانبان مُذكرَةُ تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة.

ووقعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

ومن الجانب التركي معالي السيد أَلْبرسلان بيرق دار وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

كما تم توقيع الخُطةُ التنفيذيةُ للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير.

ووقعها من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

ومن الجانب التركي معالي السيد يشار قولير وزير الدفاع الوطني.

ووقعت ايضاً مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر.

وقعها من الجانب السعودي معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار.

ومن الجانب التركي سعادة السيد أحمد براق داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار.

كما وقعت مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي.

ووقعها من الجانب السعودي معالي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام.

ومن الجانب التركي سعادة السيد فخر الدين ألتون مدير الاتصالات.

وتم توقيع عقدين مع شركة بَايكر التركية.وقعهما من الجانب السعودي الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية.

ومن الجانب التركي لطفي خَلُوق بيرق دار الرئيس التنفيذي لشركة بايكر للتكنولوجيا.



كما نشرت الاتحاد عن حادث قتلى في تحطم طائرة ببولندا، حيث لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية أخرون على الأقل في حادث تحطم طائرة فوق مستودع في مطار قرب وارسو.

وقال المتحدث باسم شرطة وارسو سيلفستر مارتشاك "هناك خمسة قتلى وثمانية جرحى" بينهم اثنان بحالة خطرة.

وقع الحادث في مطار خريتسينو الصغير على بعد 47 كيلومتراً شمال العاصمة البولندية.

وأشار مارتشاك إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً أولياً بشأن الحادث عند الساعة 19,39 بالتوقيت المحلي (17:39 بتوقيت جرينتيش) كان مصدره المطار.

وقال مسعفون إن الطائرة وهي من طراز سيسنا 208 معدّة لممارسة القفز بالمظلة كانت تقل ثلاثة أشخاص.

وتحطمت الطائرة فوق مستودع يتواجد فيه 13 شخصاً لجأوا إليه للاحتماء تحسبا لعاصفة.

وقتل قائد الطائرة في الحادث.

وأعلن مارتشاك "فتح تحقيق لكشف ملابسات التحطم"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.





ونشرت الأتحاد أيضاً عن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في المنصب، على الرغم من ضغوط تواجهها الحكومة منذ أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا.

وأعلن مقرّبون من ماكرون أنه "لضمان الاستقرار والعمل الجاد، قرّر رئيس الجمهورية الإبقاء على رئيسة الوزراء".

في نهاية يونيو أدى مقتل شاب برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ إلى أعمال شغب استمرت أياماً عدة وإلى خسائر فادحة في البلاد على الرغم من نشر آلاف من عناصر الشرطة والدرك.

وتراجعت في خضم تلك الأحداث احتمالات إجراء تعديل وزاري. لكن بعد أن هدأت الأمور، عادت إلى الواجهة التكهّنات بشأن تغيير في الحكومة بدءا بمجرد تعديل تقني وصولاً إلى تعيين رئيس جديد للوزراء.

لكن في نهاية المطاف قرّر رئيس الدولة "إبقاء" بورن في منصبها.



الإمارات اليوم

نشرت صحيفة الإمارات اليوم عن لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، وبحث الجانبان سبل تنمية علاقات التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، في إطار العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وحب رئيس الدولة في بداية الجلسة برئيس وزراء اليابان، معرباً عن تطلعه لأن تشكل الزيارة دفعاً نوعياً قوياً للعلاقات المتينة بين البلدين، الممتدة منذ أكثر من خمسة عقود، فيما نقل رئيس الوزراء الياباني إلى سموه تحيات إمبراطور اليابان، ناروهيتو، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الازدهار.

واستعرض الجانبان خلال الجلسة المقومات المتنوعة للتعاون البنَّاء، خاصة في الجوانب التنموية والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والاقتصاد، إلى جانب المجالات التعليمية والثقافية والعمل البيئي واستدامة الموارد والأمن الغذائي وعلوم الفضاء، والدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار المستدامين.

استعرض الجانبان مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين، وأكدا أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والتعامل مع التحديات المشتركة، بما يحفظ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، ويضمن تحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم أجمع.

كما تناولت مباحثات ثنائية ؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، والتطلع إلى أن تسهم اليابان بمشاركة نوعية في المؤتمر لدعم أهدافه المنشودة، انطلاقاً من تجاربها وخبراتها الملهمة في مجالات الاستدامة والعمل البيئي، حيث استضافت اليابان «كوب 3» وارتبط اسمها بـ«بروتوكول كيوتو» عام 1997 الذي يعد أحد أبرز البروتوكولات الخاصة بمواجهة التغير المناخي.

نشرت صحيفة الإمارات اليوم عن قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العلاقات بين بلده ودولة الإمارات تتقدم في جميع المجالات، وأكد أن الإمارات سجلت فيها التجارة التركية أعلى مستوى في منطقة الخليج خلال الآونة الأخيرة، معرباً عن رغبة تركيا في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى يليق بإمكاناتهما الحقيقية.

وأكد أردوغان في مؤتمر صحافي عقده أمس، في إسطنبول، قبيل مغادرته متوجهاً إلى السعودية في مستهلّ جولة خليجية، تشمل أيضاً الإمارات وقطر، أن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية مع الإمارات والسعودية وقطر، خلال الفترة المقبلة، سيكون على رأس أجندة جولته الخليجية، مشيراً إلى أن تركيا قطعت مسافة مهمة في العلاقات مع دول الخليج خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن بلاده شهدت كل أشكال الدعم المادي والمعنوي من دول الخليج عقب كارثة زلزال السادس من فبراير الماضي، معرباً عن شكره باسم تركيا لهذه الدول.



ونشرت الإمارات اليوم عن تسجيل مطار دبي الدولي أكثر من 98.3 ألف رحلة دولية مغادرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 86.9 ألف رحلة في الفترة ذاتها من عام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 13%، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة أو إيه جي الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وفي يونيو الماضي، سجل المطار أكثر من 16.4 ألف رحلة مغادرة، مقابل نحو 15.2 ألف رحلة في يونيو 2019، وبنسبة نمو بلغت نحو 8%، وبنمو بلغ 50% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، الذي سجل أكثر من 10.9 آلاف رحلة دولية مغادرة.

وكان مطار دبي الدولي استقبل 21 مليوناً و256 ألفاً و489 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 55.8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مقترباً بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة في الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة 95.6%، ولتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019، عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية سبعة ملايين مسافر. وبناءً على تلك المؤشرات، قالت مؤسسة مطارات دبي، إنها رفعت توقعاتها لحركة المسافرين خلال العام الجاري إلى 83.6 مليون مسافر، بعد الأداء القوي الذي سجله مطار دبي الدولي خلال الربع الأول.



صحيفة الخليج

نشرت صحيفة الخليج الإماراتية عن بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية جديدة، أمس الاثنين، إذ يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية موجة قيظ وحرائق غابات استدعت إجلاء 1200 طفل من مخيمات صيفية قرب أثينا. ودقّت سلطات صحية بدول عدة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ناقوس الخطر، وحضّت السكان على شرب المياه والسوائل والاحتماء من الشمس، في توجيهات تشكّل تذكيراً جديداً بمخاطر الاحترار العالمي. بينما اتخذت الصين وفيتنام كافة الاستعدادات لإجلاء آلاف الأشخاص، إضافة إلى إلغاء رحلات الطائرات والقطارات في البلدين بسبب الإعصار «تاليم».



وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن أوروبا قد تسجّل هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة فيها على الإطلاق، تحديداً في جزيرتَي صقلية وسردينيا الإيطاليتَين، حيث من المتوقّع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرات لعشرات الملايين من سكانها من التعرض لضربة شمس في 20 مقاطعة من مقاطعات البلاد ال47، بعدما سُجّلت درجات حرارة شبه قياسية في أجزاء كبيرة منها. كما توقعت هيئة الأرصاد الأمريكية أن تبلغ موجة الحر «واسعة النطاق وشديدة الوطأة» ذروتها في الولايات الجنوبية والغربية، وتأثر أكثر من 80 مليون شخص بتحذيرات الحرّ الشديد أو التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة. وأصدرت إيطاليا إشعار تنبيه أحمر يضع 16 مدينة في حالة تأهب بما فيها روما وبولونيا وفلورنسا. ومن المتوقع أن تسجّل روما 43 مئوية اليوم الثلاثاء. فيما أعلنت الأرصاد الإسبانية، أن البلد سجّل درجات حرارة عالية بمستويات غير طبيعية.

وفي سياق متصل، اندلعت حرائق غابات أججتها رياح شديدة، أمس الاثنين، في شرق أثينا وغربها، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء اليوناني، فيما أمرت السلطات بإخلاء العديد من المنتجعات البحرية في تدبير وقائي. وأعلن رئيس بلدية لوتراكي يوريوس يكيونيس إجلاء ألف ومئتي طفل من المخيمات الصيفية المهددة بالحرائق قرب المدينة الساحلية الواقعة على بعد ثمانين كيلومتراً غرب العاصمة اليونانية. وفي كوفاراس شرق أثينا، اندلع حريق آخر منذ منتصف النهار أججته الرياح الشديدة.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء يانيس أرتوبيوس «إنه حريق صعب، الرياح قوية جداً وتراوح سرعتها بين خمسين وستين كلم في الساعة». وتشارك سبع قاذفات مياه وأربع طوافات و150 عنصر إطفاء بينهم فريق من ثلاثين إطفائياً رومانياً في محاولة إخماد الحريق على الجبهتين، بحسب أرتوبيوس. واحترقت عدة منازل في المنطقة، بحسب صور بثتها قناة «إي آر تي» التلفزيونية العامة، وتم إخلاء مركز فروسية مهدد. وتم قطع حركة السير على الطرق المجاورة لمنطقة كاليفيا التي غطتها سحابة كثيفة من الدخان. وطلبت السلطات من السكان مغادرة المنطقة احتياطياً فيما تم إخلاء أحد الأديرة.

ومن جهة أخرى، أصبح الإعصار «تاليم» أول إعصار يصل إلى اليابسة في الصين هذا العام، ما دفع السلطات لإصدار تحذيرات من حدوث فيضانات وإلغاء رحلات الطائرات والقطارات ومطالبة السكان بالبقاء في بيوتهم. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ما يقرب من 230 ألف نسمة أجلوا في قوانغدونغ إلى بر الأمان، أمس الاثنين. ومن شأن تسجيل رياح تتجاوز سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة أن تضع «تاليم» في فئة الأعاصير الشديدة، وهي فئة من النادر جداً أن يسجلها إعصار في مثل هذا الوقت المبكر في موسم الأمطار.

وفي فيتنام تستعد السلطات لإجلاء 30 ألف شخص في مقاطعتي كوانغ نينه وهاي فونغ، اللتين ستكونان الأكثر تضرراً. وقالت هيئة إدارة الكوارث الفيتنامية «إن الإعصار ربما يكون من أكبر الأعاصير التي تضرب خليج تونكين في السنوات الأخيرة».

