محمد أبو داوود: سعيد بتكريمي في مهرجان المسرح بيتي الأول منذ عمر التاسعة

أعرب الفنان محمد أبو داوود عن سعادته البالغة بتكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري فائلاً : "بشكر كل إدارة المهرجان إلى شرفوني بتكريمي بعد مشوار طويل وهو بيتي الأساسي.

تابع خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" المسرح هو بيتي الذي تربيت فيه منذ عمر 9 سنوات إبان عملي مع والدي الفنان حسن داوود وكنت أمثل منذ عمر تسع سنوات ونصف حيث قمت بأداء دور طفل صغير أسمه " فلفل".

وواصل: عملت مع والدي حتى تركتها والتحقت بمسرح القطاع العام ودخلت المعهد العالي للفنون المسرحية "

واستطرد : إشتغلت في المسرح كل الوظائف أشغلت ملقن وأقعد أقطع تذاكر في الشباك ومساعد إدارة خشبة مسرح وصولاً لمساعد مخرج حتى مخرج أول حتى وصلت أعلى مخرج.

وعن أسباب إقدامه على ذلك رغم أن والده يملك فرقة قال : حبيت أعتمد على نفسي عشان محدش يقول طالع وبينجح بسبب أبوه.

وأكمل : عملت بالإخراج حتى أصبحت مخرجاً واستطعت إعادة أبي الفنان حسن ابو داوود بعد ابتعاده عن التمثيل في مسرحيتين بعد إخراجي لهما.

كاشفاً أنه عمل مع كبار الفنانين في المسرح الفنان الكبير كمال ياسين وكرم مطاوع وحمدي غيث ولقنت يوسف بيه وهبي وكان عندي وقتها 15 سنة عشان كنت طويل وشكلي كبير .

وعن أهم المواقف التي جمعته بالفنان الكبير حمدي غيث اثناء عمله ملقن قال : حمدي غيث تحدث إلى كمال ياسين ثم تحدث إليّ، وقال لي الجملة اللي إنت قلتها عندك؟! قلت له آه، ولما شافها تاني وقالي إن الجملة مشطوبة وقلت له لم أحضر بروفات ترابيزة.

وواصل: فقال لي حمدي غيث، حتى أنت كمان يا أبو داوود بتزعق، ورمى النوتة من إيده وساب المسرح ونزل، لكنني غضبت من تصرفه، ورميت النسخة، وقلت له أنت الممثل الوحيد اللي بياخد كلمة كلمة ولقيت حالة غضب كبيرة وأخدوني بعيد ، وقعدت على جنب" مقموص " ، وجابوا ملقن معرفوش يلقن كويس، ودخلت أشتغل بعدها وكملت.