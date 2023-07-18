بعد تفجيره.. عودة حركة المرور جزئياً على جسر القرم

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، اليوم الثلاثاء، عبر قناته على تطبيق “تليجرام”، عن عودة حركة المرور جزئياً على أحد مسارات جسر القرم في ساعة متأخرة.

وكتب خوسنولين: "عادت حركة المرور للسيارات على جسر القرم في اتجاه عكسي على المسار أقصى اليمين".

ومع هذا، تم تعليق رحلات العبارات في وقت مبكر الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما ذكرت وكالات روسية نقلاً عن وزارة الطوارئ المدعومة من موسكو في شبه جزيرة القرم.

ودمر انفجار الاثنين، جزءاً من الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

وقالت موسكو إن الانفجار كان نتيجة هجوم أوكراني بمركبات بحرية مسيرة.

وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسينوف، في وقت سابق من اليوم، عن إحباط هجوم 28 مسيرة شرق البلاد في وقت متأخر من الليل.

وكتب أكسيونوف على قناته في تطبيق "تليجرام": "أنه خلال وقت متأخر من الليل، في شرق شبه جزيرة القرم، أسقطت قوات الدفاع الجوي 9 طائرات مسيرة، وتم تحييد 19 أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية".

وأضاف أكسيونوف أن عمليات الهجوم لم تسفر عن سقوط ضحايا.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية على إحباط الهجوم التي انطلق من خلال نظام كييف بـ28 طائرة مسيرة.

وكشفت الوزارة عن تدمير نظام الدفاع الجوي الروسي لـ17 طائرة مسيرة أوكرانية، وتم تحييد 11 طائرة دون طيار أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية.