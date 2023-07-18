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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يعقد اجتماعا مع رؤساء الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية والحديد والكابلات

صدى البلد

عقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، اجتماعا مع رؤساء  الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية، بحضور رؤساء وممثلي عدد من الشركات المصنعة للحديد والكابلات والمستلزمات الخاصة بصناعة الفنلكات  مثل ( كابلات الشد عالية الكربون وغيرها من الخامات ) ، وذلك بالتزامن مع احتياج شبكة القطار الكهربائي السريع الى الي ٨ مليون فلنكة خرسانية من طراز RF1260 وذلك بهدف توطين صناعة الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات  شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.

واستعرض الوزير ، خلال الاجتماع خطة العمل داخل تلك الشركات وتوفير المواد والمعدات اللازمة للانتاج وفقا للمواصفات الفنية التي حددتها المكاتب الاستشارية التي تقوم علي تنفيذ القطار الكهربائي السريع.

كما استعرض امكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة لتكون مصانع تلك الشركات مصانع متكاملة لضمان جودة المنتج واستدامته  بالاضافة إلى ضمان استمرار عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه حاليا.

وفي ختام الاجتماع وجه الوزير ، بتشكيل لجنة فنية من الشركات المشاركة في الاجتماع تحت رعاية الفريق مهندس وزير النقل لاعداد برتوكول للتعاون  بينها بما يساهم في تدفق انتاج الفلنكات المطلوبة للمشروع وتوطين تلك الصناعة ومستلزماتها في مصر.

وأكد الوزير، على أهمية هذه الخطوة التي تدخل ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتوطين صناعات النقل وكافة الصناعات المرتبطة بها وخاصة مع تنفيذ  وزارة النقل لخطة عدم الاستيراد من الخارج وتعظيم منظومة صناعات النقل في مصر سواء من خلال التعاون مع  شركات القطاع الخاص العالمية او المحلية المتخصصة وذلك   تنفيذاً  توجيهات  القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل.

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