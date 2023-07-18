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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يخسر من سيلتا فيجو بخماسية

صدى البلد

تلقى فريق النصر السعودي هزيمة كبيرة على يد سيلتا فيجو الإسباني بنتيجة 5-0، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس، الإثنين، ضمن معسكر الفريقين التحضيري في البرتغال.

وانتهى الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيجو بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن الفريق الإسباني من تسجيل خماسية في الشوط الثاني بعد خروج كريستيانو رونالدو.

ومع بداية الشوط الثاني تعرض عبدالإله العمري لطرد عند الدقيقة 51، وأجرى المدرب كاسترو تبديلا اضطراريا بدخول عبدالله مادو بديلاً للصربي مارسيلو بروزوفيتش الذي شارك مع الفريق للمرة الأولى.

وأضطر النصر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالإله العمري عند الدقيقة 51، حيث استغل سيلتا فيجو النقص العددي ليتقدم بهدف السبق من رأسية ألونسو عند الدقيقة 57، قبل أن يسجل ميجيل رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وسيطر لاعبو سيلتا على مجريات المباراة حيث تمكنوا من تسجيل 3 أهداف سريعة في الدقائق 70، 72، 74»، عن طريق ميجيل رود ريجيز ويورجن ستراند لارسن هدفين.

النصر منافس الزمالك في البطولة العربية

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في البطولة العربية، حيث أنه ممثل مصر الوحيد في المسابقة العربية للأندية.

ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم ناديي الشباب والنصر السعوديين، بالإضافة إلى الاتحاد المنستيري التونسي.

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