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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: طرح مزايدات للمعادن الثمينة والأساسية خلال الربع الحالي من 2023

صدى البلد

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن قطاع التعدين المصري بصدد طرح مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية علاوة على الفوسفات والكبريت والبوتاس، خلال الربع الحالي من عام 2023.


جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم  خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين 2023، في نسخته الثانية، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بندر الخٌرَيّف، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي يونس على جيدي، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال التعدين.

وأكد الوزير أن الدولة بدأت رحلة الاستغلال اﻷمثل للثروات التعدينية في ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي، وضعت نموذجًا يتعامل مع كافة عناصر هذا الملف، وفق ما هو متبع عالمياً ويزيد من جذب الاستثمارات وتكوين الشراكات الناجحة، وقد أسفر ذلك عن اجتذاب شركات عالمية رأت بوضوح ما تقوم به مصر من عمل جاد لتطوير استغلال ثرواتها التعدينية.


وأوضح أن مصر لديها تاريخ عريق في مجال التعدين يعود لعام 1160 قبل الميلاد، وهذا التاريخ يعود ﻷقدم خريطة معروفة بالعالم وتوضح الطريق إلى مناجم الذهب والتعدين بالصحراء الشرقية، وأن مصر الحاضر لديها القدرة على أن تكون واحدة من أفضل مناطق التعدين في العالم وبالفعل أصبحت موجودة على خريطة الاستثمار التعديني العالمية ووجهة استثمارية تعدينية، وحققت تطورات ونتائج تبعث على التفاؤل.

وأضاف أن التفكير والإجراءات والكوادر المؤهلة والبنية الأساسية والتحول الرقمي لدى مصر أحدث تغيرًا كبيرًا، فثرواتنا التعدينية يتم استغلالها وفق منهج تعظيم لقيمتها المضافة، ولعل ما شهدناه مؤخراً فيما يخص استغلال السيليكون والصودا آش وعلى الطريق هناك معادن أخرى خير دليل، بل إن مصر تبنت كذلك تحقيق قصص نجاح في تنمية ثرواتها بما يتفق والتعدين اﻷخضر الذي نراه امتداداً وترجمة لالتزامات قمة أطراف المناخ (COP27).

وأشار إلى ما حققته مصر في برنامج المسح الجيوفيزيائي الإقليمي لتحديد وتصنيف المناطق التعدينية، وفق أسس اقتصادية ومن ثم توفير بيانات تعدينية أكثر كفاءة وموثوقية تخدم خطط وسياسات الدولة في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل وتتيح ذلك لخدمة الاستثمار، وكذلك حرصها على تطبيق الرقمنة في كافة مراحل استغلال وإنتاج وتصنيع الثروات التعدينية. 

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