مانشستر سيتي يرفض عرض أهلي جدة لضم رياض محرز

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي مانشستر سيتي رفض عرضا من أهلي جدة السعودي، لضم نجمه الجزائري رياض محرز، خلال الصيف الحالي.

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" قدم أهلي جدة عرضا بقيمة 18 مليون يورو بجانب 5 ملايين يورو إضافات لنادي مانشستر سيتي، لضم لاعبه رياض محرز".

شرط مانشستر سيتي

وأضاف:" رفض مانشستر سيتي عرض أهلي جدة، وطلب 30 مليون جنيه إسترليني رسوم ثابتة، للموافقة على إتمام الصفقة".

واختتم:" أهلي جدة يثق في إتمام صفقة رياض محرز قريبا".

وساهم رياض محرز في تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المنقضي 2022-2023.