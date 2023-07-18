كان عارف بطلاقي وخاني مع فنانة مشهورة.. تصريحات نارية لطليقة حسن شاكوش

ظهرت طليقة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات من جديد لـ تثير الجدل حول أسباب انفصالهم، وكشفت عن تفاصيل وتصريحات لأول مرة في أخر لقاء تلفزيوني لها، ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم أبرزها:



طليقة حسن شاكوش: عمل معايا اللي أكبر من الخيانة.. وعايرني بمرضي



بكت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على الهواء، قائلة: "اتحملت اللي محدش يتحمله، من البداية ومن رابع يوم في الزواج بشوف كل يوم قصة وموضوع، عايرني بمرضي، وكان عارف إني مُطلقة، تزوجت شرعيا وانفصلت شرعيا وكان هناك قضية بيني وبين طليقي فكيف لا يعلم شاكوش بذلك".



الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

قالت ريم طارق، زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش:"اتحملت اللي محدش يتحمله من رابع يوم زواج، وبشوف قصص وحاجات وحشة، وشوفت ابشع حاجة ممكن حد يشوفها بعيدا عن الخيانة".





ريم طارق: خليت حسن شاكوش يصلي ولم ينفق عليّ جنيها واحدا

أكدت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أن السوشيال ميديا من أسباب انهيار علاقتها بـ حسن شاكوش، بعدما دشن بعض الأطراف حسابات مجهولة وقاموا بالهجوم عليه وأهله، مضيفة : "والدي تواصل مع أسرته وطلب منهم إعادة مقتنياتي الشخصية، لكنهم رفضوا وأصروا على مقابلتهم في الكافيه".



ريم طارق: «حسن شاكوش كان بيخوني مع فنانة مشهورة في نهار رمضان»

تحدثت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن بعض أسباب طلاقها، قائلة: "كنا في نهار رمضان، كانت في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية، راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت، كتبت له: وصلت يا حبيبي.. بينهم علاقة".



ريم طارق: خليت حسن شاكوش يصلي رغم إن ده كان مستبعدا

قالت ريم طارق إن حسن شاكوش نفذ تهديده حيث تم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي: "اتكتب عليها إني سبوبة واللي عاوز يدفع أكتر، حسن مصرفش عليّ جنيه ومجابليش حاجة، جاب لي شبكة بسيطة جدا، وكتبت مؤخر 500 ألف جنيه، وبيقول 5 ملايين جنيه، بيكدب وبيطلع شائعات بسبب سر أنا حفظته لنفسي ومش هطلعه لحد، رغم إني وقفت معاه في مشكلاته وفي أخر أيام زواجنا خليته يصلي، وده كان مستبعد".



ريم طارق تثير الجدل بشأن سبب انفصالها عن حسن شاكوش



أكدت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أنها من قررت إنهاء علاقتها بحسن شاكوش، موضحةً: "حصلت حاجة واجهته بها وقال لي هي دي عيشته وهي دي حياتي، قلت له مفيش بني آدم عنده العيشة دي".



ريم طارق: حسن شاكوش تزوج قبلي مرتين ولم يصرف عليا جنيه

كشفت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، تفاصيل جديدة عن أزمتها مع حسن شاكوش، مشيرة إلى أن حسن شاكوش لم يصرف عليها أي أموال منذ الزواج.



ريم طارق: حسن شاكوش كان يعلم أنني مطلقة.. وأهله مكانوش موافقين على الجوازة

أكدت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أن حسن شاكوش كان يعلم بأنها سبق لها الزواج وأنها مطلقة قبل أن يتزوجها، موضحةً: "سأل عليّ منذ 3 سنوات وقالوا لي إني بتجوز وبحضر لفرحي، ولما حصلت مشاكل بعد كده وانفصلت اتقدم لي".