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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان عايز يطلقني على كافيه

ريم طارق: خليت حسن شاكوش يصلي ولم ينفق عليّ جنيها واحدا

ريم طارق
ريم طارق

أكدت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أن السوشيال ميديا من أسباب انهيار علاقتها بحسن شاكوش، بعدما دشن بعض الأطراف حسابات مجهولة وقاموا بالهجوم عليه وأهله، مضيفة : "والدي تواصل مع أسرته وطلب منهم إعادة مقتنياتي الشخصية، لكنهم رفضوا وأصروا على مقابلتهم في الكافيه".

وأضافت " ريم طارق"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "بيطلقوا على كافيه، لكن بابا قالهم أنا عندي بيت، والمفروض إنكم زي ما أخدتوها من البيت تعرفونا ايه اللي بيحصل عشان لو عندها غلط أربيها، ولو بنتي فيها عيب هتنازل لكم عن كل حاجة".

محضر إثبات حالة

وتابعت ريم طارق : "والدي رفض الطلاق على كافيه، فحررت محضر إثبات حالة بأن أغراضي ومقتنياتي الشخصية في بيت الزوجية، وهذا الأمر لم يعجبه أو أهله، وبعت لي قالي أنتِ بتكتبي على السوشيال ميديا؟! دي لعبتي وهتسلى عليكِ وهعمل شركة تتسلى عليكِ أنتي وأهلك".

حسن شاكوش نفذ تهديده 

وواصلت، أن حسن شاكوش نفذ تهديده حيث تم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي: "اتكتب عليها إني سبوبة واللي عاوز يدفع أكتر، حسن مصرفش عليّ جنيه ومجابليش حاجة، جاب لي شبكة بسيطة جدا، وكتبت مؤخر 500 ألف جنيه، وبيقول 5 ملايين جنيه، بيكدب وبيطلع شائعات بسبب سر أنا حفظته لنفسي ومش هطلعه لحد، رغم إني وقفت معاه في مشكلاته وفي أخر أيام زواجنا خليته يصلي، وده كان مستبعد".
 

ريم طارق حسن شاكوش المهرجانات بسمة وهبة 90 دقيقة توك شو

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