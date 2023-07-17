ريم طارق: حسن شاكوش كان يعلم أنني مطلقة..وأهله مكانوش موافقين على الجوازة

أكدت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أن حسن شاكوش كان يعلم بأنها سبق لها الزواج وأنها مطلقة قبل أن يتزوجها، موضحةً: "سأل عليّ منذ 3 سنوات وقالوا لي إني بتجوز وبحضر لفرحي، ولما حصلت مشاكل بعد كده وانفصلت اتقدم لي".

وأضافت " ريم طارق"، خلال مداخلة حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "لم أكن على علاقة به ولم أتعرف عليه من خلال السوشيال ميديا ولم أغشه، لكنه كان جاي عن طريق أهله وأهلي مش عن طريقي".

أهله كانوا يعلمون بأني منفصلة

وتابعت " ريم طارق": "أهله كانوا يعلمون بأني منفصلة، لذلك فلم يكونوا راضين عن إتمام هذه الزيجة، رغم إنهم كانوا متعاطفين معايا وكنا على اتصال دائما، بعد كده بقوا يهاجموني، وفي ناس عملت حسابات fake وشتمتهم وشتمت شاكوش ورجل أعماله".

وأكدت: "أم حسن شاكوش حقانية جدا، لكني اكتشفت إن حد سخنها، وللأسف حسن شاكوش مكنش قاعد في البيت، لما خلصنا حلقة شيخ الحارة مشفتهوش إلا بعدها بـ3 أيام".

