عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

ريم طارق
ريم طارق

كشفت ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش السابقة، تفاصيل انفصالها من شاكوش، مشيرة إلى أن الطلاق تم بالفعل من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

txt

فضائح بالجملة.. قصة زواج حسن شاكوش من سجدة شكر لـ طلاق غيابي


وأضافت زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش السابقة، في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن :"اتحملت اللي محدش يتحمله من رابع يوم زواج، وبشوف قصص وحاجات وحشة، وشوفت ابشع حاجة ممكن حد يشوفها بعيدا عن الخيانة".

 

حسن شاكوش


وتابعت زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش السابقة، أن الموضوع اكبر من الخيانة والموضوع بقي أخلاقينا ودينيا، رأيت اشياء بشعة من حسن شاكوش لا يمكن أن يتخيلها أحد.
 

حسن شاكوش ريم طارق بسمة وهبة بكاء ريم طارق اخبار حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

موضوعات متعلقة

ريم طارق تطلب الطلاق للضرر من حسن شاكوش

ترشيحاتنا

بسبب إرتفاع درجات الحرارة.. مترو الأنفاق تعلن خفض سرعة قطارات الخط الأول

ظهرت بالفوطة.. ليلا: هاجموني بسبب كليب في حمام مغربي

المشرف على تنسيق الثانوية العامة يكشف موعد بدء استقبال الرغبات

صدر قرار ترميم ولم ينفذ.. أهم تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة إنهيار عقار حدائق القبة

مرتضي منصور يعلن عن مفاجاه لجماهير نادي الزمالك بعد قليل

إعلان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على جسر القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ