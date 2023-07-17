الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

كشفت ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش السابقة، تفاصيل انفصالها من شاكوش، مشيرة إلى أن الطلاق تم بالفعل من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.



وأضافت زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش السابقة، في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن :"اتحملت اللي محدش يتحمله من رابع يوم زواج، وبشوف قصص وحاجات وحشة، وشوفت ابشع حاجة ممكن حد يشوفها بعيدا عن الخيانة".

حسن شاكوش



وتابعت زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش السابقة، أن الموضوع اكبر من الخيانة والموضوع بقي أخلاقينا ودينيا، رأيت اشياء بشعة من حسن شاكوش لا يمكن أن يتخيلها أحد.

