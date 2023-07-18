ريم طارق: «حسن شاكوش كان بيخوني مع فنانة مشهورة في نهار رمضان»

تحدثت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن بعض أسباب طلاقها، قائلة: "كنا في نهار رمضان، كانت في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية، راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت، كتبت له: وصلت يا حبيبي.. بينهم علاقة".

وأضافت "ريم طارق"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "قعدت 30 يوم في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده، ومختلفة، وفي وقت من الأوقات، الفنانة دي، حبت تسمعني صوتها، كانوا مع بعض، وقعدت تضحك.. حلال عليها، والحرف الثالث من اسمها، هو الراء"، لترد عليها بسمة وهبة، قائلة: "ما ترجعيش لحسن".

وواصلت: "سبب آخر، كنا في رمضان، وكان يبث لايفات، وقال لي: سأحصل على هدايا، عبارة عن مبالغ من المال، وكان يقول لي: يحرم عليّ كل جنيه بيدخل من تيك توك، هاخده وهتبرع بيه لجمعيات خيرية للأطفال، فرحت؛ عشان قالي إني أنا اللي هاخد الفلوس وأروح أتبرع بيها، ولما اللايفات خلصت؛ الموضوع اتنسى.. وأخد الفلوس، وبطلب منكِ مواجهة حسن شاكوش".

