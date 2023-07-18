سفير الاتحاد الأوروبي: نحن أهم الشركاء التجاريين لمصر.. والهجرة غير الشرعية مصدر خوف للجميع

حل كريستيان برجر سفير الأتحاد الأوروبي في مصر ضيفاً مع الإعلامية هند النعساني في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، وتحدث في عدة قضايا أهمهما: الهجرة غير الشرعية، و في هذا التقرير نعرض لكم أبرز ما قال:

مصر لديها خزان ضخم من الغاز بالبحر المتوسط

أكد كريستيان برجر، أن العالم بأكمله يتجه نحو الطاقة المتجددة ومصر لديها ثروة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح،مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار كريستيان برجر إلى، أن مصر لديها خزان ضخم الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مؤكداً أن الصيف الماضي شهد إبرام اتفاقية تسمح بزيادة تصدير الغاز من مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

سفير الأتحاد الأوروبي: توقيع مذكرة تفاهم مع مصر بمناسبة مؤتمر المناخ



وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر بمناسبة مؤتمر المناخ السابع والعشرين الذي عقد في شرم الشيخ، لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاصة للمشاركة في هذا المجال.

نعمل مع مصر لتحسين التوظيف لمواجهة الهجرة غير الشرعية

تحدث كريستيان برجر، سفير الأتحاد الأوروبي في مصرعن جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، قائلاً:" الهجرة غير الشرعية تمثل مصدر خوف للجميع لمصر والاتحاد الأوروبي".

وأضاف كريستيان برجر ، أن هناك تدفقا كبيرا للهجرة إلى لأوروبا.

وأشار كريستيان برجر،إلى أن مصر دولة يمر بها المهاجرون، بالإضافة إلى ظاهرة المصريين الذين يحاولون الهجرة.

وتابع:" نعمل مع الحكومة المصرية لتحسين فرص التوظيف و تنمية المهارات،وظروف المعيشة، والحصول على الموارد المالية لتقليل الضغط المؤدي إلى الهجرة غير الشرعية".

سفير الأتحاد الأوروبي: نحن أكبر مانح للسلطة الفلسطينية ونريد إقامة دولة مستقلة

وقال كريستيان برجر سفير الأتحاد الأوروبي في مصر، إنه من مصلحة مصر والاتحاد الأوروبي حل مشاكل المنطقة، وهناك عدة طرق لذلك، ويجب الإتفاق على المعايير التي يجب تنفيذها لحل الأزمة في الشرق الأوسط.

وأضاف كريستيان برجر،أن مصر والاتحاد الأوروبي عبرا لمدة طويلة عن الحاجة للوصول لتنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية .

وأشار سفير الأتحاد الأوروبي في مصر إلى، أن الأتحاد الأوروبي أكبر مانح للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن الأمر ليس موقفا سياسيا فقط، حيث يريد الأتحاد الأوروبي إقامة دولة فلسطينية ويمنح المال لتحسين الموقف ومساعدة السلطة الفلسطينية على بناء المنشآت والبنية التحتية.

وتابع :" مصر مثال جيد حيث تشارك في البنية التحتية التي تحتاجها غزة، ويجب إيجاد حل سياسي للموقف في ليبيا و السودان و سوريا".

سفير الأتحاد الأوروبي: مصر أحد أهم الوجهات السياحية للأوروبيين

أكد كريستيان برجر، سفير الأتحاد الأوروبي في مصر، أن تاريخ علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي يعد لأمد بعيد، لافتاً إلى أنه بالعودة للسبعينيات عندما تواصلت المجموعة الأوروبية مع الدول الأفريقية والشرق الأوسط لعقد اتفاقيات تعاون، ثم تم عقد إتفاقية تعاون مع مصر على الصعيد الوطني في السبعينات.

سفير الأتحاد الأوروبي:1995 شهد بدء الشراكة الأوروبية المتوسطية

وأضاف كريستيان برجر، أن عام 1995 يمثل نقطة مهمة لأنه شهد بدء الشراكة الأوروبية المتوسطية ، مضيفاً أن مصر لعبت دوراً هاماً وتولت بعدها الرئاسة الجنوبية لإتفاقية الأتحاد من أجل المتوسط.

وأشار سفير الأتحاد الأوروبي في مصر إلى، أن مصر أحد أهم الوجهات السياحية للأوروبيين، مؤكداً أن أوروبا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.