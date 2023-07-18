بالقانون .. 8 جزاءات لمواجهة الممارسات المصرفية غير المشروعة

تضمن قانون البنك المركزى الجديد حزمة من الإجراءات والجزاءات التأديبية حال قيام البنوك بممارسات خاطئة وغير مشروعة .

في هذا الصدد ، نص القانون على أن للبنك المركزى اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (147) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :

1- قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .

2-عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملاً بنص المادة (144) من هذا القانون .

3- ا لتباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .

4-ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة .

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5-انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين .

6-انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد .

7-تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .

8- وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية .