عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

النار لم تنطفئ 12 ساعة.. قصة ما حدث بحفل مرعب لترافيس سكوت برواية الشهود

مؤدي الراب ترافيس
مؤدي الراب ترافيس سكوت

إلغاء حفل ترافيس سكوت، بعدما تصدر هذا الوسم مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفي كامل، بيانا بإلغاء حفل مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، وذلك بعد انتشار أنباء حول دعوته للماسونية في حفلاته، بعدما كان مقررا إقامته في 27 يوليو الجاري بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

لم يرتبط اسم ترافيس سكوت وعلاقته بالماسونية أو التأثيرات الشيطانية إلا في عام 2021، تحديدا بعد حفلته الشهيرة التي مات فيها 10 أشخاص، ورغم أن عدد الحضور كان كبير وتدافع لحجز مكان وبعضهم كان يتناول مواد مخدرة خلال الحفل، إلا أن طارد أرواح وعالم فلك هو من قال حينها أن هذا الحفل ذو تأثير شيطاني.

txt

مدير أعمال ترافيس سكوت يرد على أنباء إلغاء حفله في مصر.. تفاصيل

txt

طقوس شيطانية وماسونية ونقابة الموسيقيين تتدخل.. القصة الكاملة لإلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت

وبحسب تقرير نشر في مجلة “نيوز ويك” في 16 نوفمبر 2021، وصف الأب مايكل ماجينو، حفل ترافيس سكوت الموسيقي بـ"الشيطاني" بعد مقتل 10 أشخاص في حادث تدافع الجمهور.

وقال حينها تصريحاته التي ما زالت متداولة حتى الآن بأن هذا الحفل كان ذو تأثيرات شيطانية، ومن بعدها انتشرت نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المهرجان كان عبارة عن حفل تضحية بالدم وذلك بعد مقتل 10 أشخاص وإصابة عشرات آخرين في حادث التدافع أثناء أداء المغني ترافيس سكوت.

 ووصف الحاضرون الحدث بـأنه كان جحيم وأن كل شخص حضر الحفل فقد السيطرة على نفسه، وفي الوقت نفسه أشارت تقارير أخرى أن رجال الإطفاء لم يستطيعوا السيطرة على النيران التي كانت موجودة كتأثير للحفل أو على الجمهور بعد 12 ساعة من انتهاء الحفل رغم إطفاء كل الأجهزة.

كواليس ما حدث في حفل ترافيس سكوت

وازداد التأكيد على هذه النظرية بعد الربط بين الصور الشيطانية التي يستخدمها ترافيس سكوت في حفلاته، وقدم ماجينو ، وهو كاهن كاثوليكي تحليلا كاملا للحفل وقال: "بدا أن دخول الحفل كان فم المغني وكان على الجميع أن يمروا من خلاله".

وتابع: “بالتأكيد بالنسبة للشيطان ، فإن الفم هو الجزء الأول من جسد الشخص الذي يرغب في الاستيلاء عليه لأنه يمكنه التواصل والتحدث”، وكان شعار المهرجان "أراك على الجانب الآخر" الذي لم يتقدم في السن بسبب الوفيات التي حدثت.

وأضاف ماجينو: “بدا الأمر وكأنه يريدك أن تذهب إلى الجانب الآخر ، وهكذا بدا الأمر، نوع من النزول ، كما تعلم  هناك مراحل مختلفة من الجحيم، ويتم حث الناس على الحضور والتقدم دون إدراك الفوضى التي يمكن أن تسببها”.

وتساءل الكاهن أيضا عن معنى اسمه “سكوت” وإذا كان يشير إلى أي شئ شيطاني، وبالإضافة إلى أمر آخر في حفلاته وهي الاهتزازات ودقات الطبلة، وقال: “بعض الاهتزازات ودقات الطبلة وهذه الأشياء تحفز الشخص مثل أي موسيقى أخرى، ولكن يبدو أن هذا الشخص يستخدم الموسيقى بشكل يؤدي إلى الجانب المظلم في الضخية او السيطرة على الجهاز العصبي حتى تدميره”.

الأهرامات الاهتزازات التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

ترشيحاتنا

البرلمان الأوروبي يغلق باب العضوية في وجه تركيا ويطالب بإنهاء مفاوضات الانضمام

احذروا.. أمريكا توجه نصائح مهمة لـ أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

280 فرصة عمل.. وظائف شاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة| التفاصيل الكاملة

الأجواء في العلمين الجديدة مميزة والأسر تستمع بالصيف.. تفاصيل

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

البطاقة الشخصية تعرضك لغرامات مالية في هذه الحالات.. وهؤلاء مستثنون منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

النار لم تنطفئ 12 ساعة.. قصة ما حدث بحفل مرعب لترافيس سكوت برواية الشهود

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ