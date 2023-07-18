انتظام معارين الزمالك في تدريبات الفريق السبت المقبل

تقرر انتظام لاعبي الزمالك المعارين في تدريب الأبيض يوم السبت المقبل، استعدادا للبطولة العربية المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.

وسيتواجد كل من محمود علاء بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري، وحمدي علاء المعار للبنك الأهلي وأحمد عيد المعار لإنبي ويوسف أوباما الذي انتهت إعارته للحزم السعودي في مران السبت المقبل.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.