تتضمن شرطا أساسيا.. خطوات تسجيل عقارات وضع اليد والرسوم المطلوبة

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات تسجيل وحداتهم السكنية والعقارات التي يمتلكونها وماهي الإجراءات اللازمة لتسجيل الوحدة السكنية فى الشهر العقاري.

خطوات تسجيل الوحدة السكنية

يلزم على المواطن الراغب فى تسجيل الوحدة السكنية والتي من بينها عقار وضع اليد بشكل قانوني تحضير مجموعة من الأوراق المطلوبة فى الشهر العقاري وأيضا القيام بالخطوات والتى تبدء بالتوجه مكتب الشهر العقاري التابع لمكان العقار أو الوحدة السكانية المرغوب في تسجيلها.

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بتسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه



- تقديم أصول المستندات المطلوبة وهي عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.

- تقديم بيان مساحي رقمي من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جهات.



- وفى هذه الخطوة يتم دفع الرسوم المحددة .

- بعد تقديم الطلب والمستندات سيتم فحص الطلب خلال 30 يوما

- وفى النهاية أما الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل عقارات وضع اليد



وتشمل الأوراق المطلوبة من أجل تسجيل عقارات وضع اليد ما يلي :-

- توفير الأوراق التي تثبت أن العقار تحت وضع اليد صاحب التسجيل، قد مر عليها 15 عامًا.

- وتشمل الأوراق المطلوبة أيضا صور من إيصالات تثبت دفع المرافق الخاصة بالعقار من «غاز، وكهرباء، ومياه» على أن يكون مر عليها 15 عامًا.

- يلزم توفير صورة رقيمة تضم كل بيانات العقار من هيئة المساحة المصرية.

- دفع كل المتأخرات المالية المقررة على العقار المذكور.

رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري

وهناك رسوم لتسجيل العقارات يلزم سدادها وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد، لا تزيد على 4 آلاف جنيه بحد أقصى، والتي تتضمن مايلي :-

- 3900 جنيه رسوم تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري.

- 100 جنيه قيمة شراء نموذج التسجيل.



الأوراق المطلوبة لتسجيل الوحدة السكنية



وفيما يخص الأوراق المطلوبة لتسجيل الوحدة السكنية فى الشهر العقاري تشمل مايلي



-يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي "صورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له".



- يلزم على المواطن الراغب فى تسجيل الوحدة السكنية تقديم مشروع المحرر مكتوب على نماذج الشهر العقاري.



- ومن بين الأوراق المطلوبة إحضار بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي "دبيلو – جي – أس 84" أو ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500) موضحا به العقار المراد تسجيله مظللا والبيانات الخاصة به.



- تشمل المستندات المطلوبه رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارا من 2 يونيو 1992 أو نموذج "10" الخاص بقبول التصالح عن الاعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة.





- ويجب على المواطن الراغب فى تسجيل الوحدة السكنية تقديم المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها وذلك بعقد عرفي او حكم صحة ونفاذ أو كشف عوائد أو أي مستند رسمي أخر .