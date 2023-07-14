بالخطوات..كيف يتم استخراج إفادة تخرج لخريجين نظام الساعات المعتمدة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن خطوات استخراج إفادة تخرج لخريجين نظام الساعات المعتمدة .
وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، على الطالب اتباع الخطوات التالية:
الدخول على اللينك https://www.ckes.cu.eh/arts.aspx
١- اختيار خدمات شئون الطلاب ثم إفادة نجاح ليسانس الساعات المعتمدة
٢- اختيار خدمات شئون الخرجين ثم رسوم سحب ملف خريجين ساعات معتمدة
٣- احضار الاوراق التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومى +صورة كارنية الجامعى+صورة شهادة التربية العسكرية للذكور
- صورة شهادة الميلاد +كتابة رقم التليفون و البرنامج
- صورة الايصال الخاص بدفع المصروفات للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣
- ايصال بقيمة ١٥٠ جنية للإفادة
- ايصال بقيمة ٧٥ جنية للملف لاستلامه
- صورة شخصية بخلفية بيضاء ٦*٤
كما أوضحت عميدة الكلية ، أن التقديم يبدأ من يوم الأحد ١٦ يوليو الجاري ، مؤكده على أنه يتم استلام الافادات بعد ١٠ ايام على الأقل .