بالخطوات..كيف يتم استخراج إفادة تخرج لخريجين نظام الساعات المعتمدة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن خطوات استخراج إفادة تخرج لخريجين نظام الساعات المعتمدة .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، على الطالب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على اللينك https://www.ckes.cu.eh/arts.aspx

١- اختيار خدمات شئون الطلاب ثم إفادة نجاح ليسانس الساعات المعتمدة

٢- اختيار خدمات شئون الخرجين ثم رسوم سحب ملف خريجين ساعات معتمدة

٣- احضار الاوراق التالية:

صورة بطاقة الرقم القومى +صورة كارنية الجامعى+صورة شهادة التربية العسكرية للذكور

صورة شهادة الميلاد +كتابة رقم التليفون و البرنامج

صورة الايصال الخاص بدفع المصروفات للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

ايصال بقيمة ١٥٠ جنية للإفادة

ايصال بقيمة ٧٥ جنية للملف لاستلامه

صورة شخصية بخلفية بيضاء ٦*٤

كما أوضحت عميدة الكلية ، أن التقديم يبدأ من يوم الأحد ١٦ يوليو الجاري ، مؤكده على أنه يتم استلام الافادات بعد ١٠ ايام على الأقل .