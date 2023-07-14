عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالخطوات..كيف يتم استخراج إفادة تخرج لخريجين نظام الساعات المعتمدة

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب  جامعة القاهرة ، عن خطوات استخراج إفادة تخرج لخريجين نظام الساعات المعتمدة .

 

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، على الطالب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على اللينك https://www.ckes.cu.eh/arts.aspx

١- اختيار خدمات شئون الطلاب ثم إفادة نجاح ليسانس الساعات المعتمدة 

٢- اختيار خدمات شئون الخرجين ثم رسوم سحب ملف خريجين ساعات معتمدة 

٣- احضار الاوراق التالية: 

  • صورة بطاقة الرقم القومى +صورة كارنية الجامعى+صورة شهادة التربية العسكرية للذكور
  • صورة شهادة الميلاد +كتابة رقم التليفون و البرنامج
  • صورة الايصال الخاص بدفع المصروفات للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣
  • ايصال بقيمة ١٥٠ جنية للإفادة
  • ايصال بقيمة ٧٥ جنية للملف لاستلامه
  • صورة شخصية بخلفية بيضاء ٦*٤

 

كما أوضحت عميدة الكلية ، أن التقديم يبدأ من يوم الأحد ١٦ يوليو الجاري ، مؤكده على أنه يتم استلام الافادات بعد ١٠ ايام على الأقل .

أداب جامعة القاهرة الآداب جامعة القاهرة التربية العسكرية الساعات المعتمدة بطاقة الرقم القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

ترشيحاتنا

اركب البوكس.. منشور مثير لشقيقة زوجة حسن شاكوش

موعد رأس السنة الهجرية وهل الهجرة النبوية في المحرم؟ الإفتاء تحسم الجدل

164.3 مليار جنيه فائضا في الموازنة العامة.. جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري

البنك الأهلي يفوز على فيوتشر في الدوري

محمد هنيدي: علاء مرسي عصبي ومتهور.. وأحمد آدم صديق منذ سنوات طويلة

للاستثمار في مواد نادرة.. اتفاق بين «بن سلمان» ورئيس الوزراء الياباني| قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لو بتعاني من التثاؤب المستمر فأنت مصاب بهذه الأمراض.. لا تتغافل عنها

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ