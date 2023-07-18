جولة سياحية.. كوريا الشمالية تمسك بمواطن أمريكي في الخط الفاصل بين الجارتين

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مواطنا أمريكيا عبر الحدود ووصل إلى كوريا الشمالية خلال جولة قام بها في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية.

ووفقا للأمم المتحدة في بيان لها، فقد تم القبض على المواطن الأمريكي من قبل قوات كوريا الشمالية.

وقال مركز قيادة الأمم المتحدة عند الحدود بين بين كوريا الشمالية والجنوبية: "عبر مواطن أمريكي من دون إذن خط التماس مع كوريا الشمالية عندما كان يقوم بزيارة للمنطقة الأمنية المشتركة، وهي جزء من المنطقة منزوعة السلاح تشرف عليها الأمم المتحدة".

وعلى جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن كوريا الشمالية ستمضي قدما في تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأضاف سوليفان خلال مقابلة مع قناة سي بي اس Face the Nation 'كنت قلقا منذ بعض الوقت من أن كوريا الشمالية ستجري ما سيكون تجربتها النووية السابعة'.

وقال : 'لا أرى أي مؤشرات فورية على حدوث ذلك ، لكن لن يكون ذلك مفاجئا إذا مضت كوريا الشمالية قدما في اختبار آخر فيما يتعلق بقدراتها الصاروخية الباليستية العابرة للقارات'.