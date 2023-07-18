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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عياش يصل القاهرة لإحياء حفل غنائي بالعملين الجديدة

رامى عياش
رامى عياش

يصل المطرب رامي عياش إلى مدينة العملين الجديدة يوم الخميس القادم وذلك استعداد لإحياء حفلته المنتظرة مساء يوم الجمعة.

 

ويقدم رامي عياش خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني فيما قام رامي بالترويج للحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق قائلا: مستنيكم فى العملين الجديدة يوم 21 يوليو فى حفل ختلف وزي منتو عارفين الحفل وايت نايت.

 

وتشهد مدينة العملين خلال هذه الفترة مجموعة مختلفة من الحفلات لكبار النجوم وعلى رأسهم تامر حسني الذى يحيى فى نفس اليوم حفل غنائى ضخم ضمن حفلات مهرجان العملين فى دورته الأولى.

 

والحفل يشهد استعدادات مختلفة على كافة المستويات لخروجه بأفضل صورة ممكنة.

 

أسعار تذاكر حفل رامي عياش   

وجاءت أسعار تذاكر حفل المطرب رامي عياش بثلاث فئات مختلفة الفئة الأولى وسعرها 1000 جنيه للفرد بينما الفئة الثانية تصل سعرها لـ2000 جنيه للفرد أما الثالثة والأخيرة فيل سعرها لـ30000 جنيه وهي عبارة عن طاولة لـ10 أفراد أي سعر الفرد 3000 جنيه. 

 

أحدث حفلات رامي عياش  أحيا البوب ستار رامي عياش، حفلا على مسرح التريانو العريق في باريس، ولم يكن عاديا، ليس فقط بامتلاء مدرجات المسرح التي تتسع لأكثر من ألف شخص، بحضور شخصيات فنية وديبلوماسية عربية وفرنسيةـ، وإنما شاء رامي أن يأخذنا معه بصوته وأغانيه إلى الماضي، ليعيد إحياء موسيقى الزمن الجميل، والفن الأوركسترالي إلى الحاضر ولكن على طريقته الخاصة. 

 

  هذا الحفل من إنتاج أوركسترا مزيكا وبمشاركة شركة ريان & مارس، حيث قدم البوب ستار رامي عياش ١٥ أغنية من أجمل أغانيه، بتوزيع أوركسترالي جديد، بقيادة الدكتورة د. أمل القرمازي.. واللافت أن الحضور كان من جنسيات عربية مختلفة ممثلة بالجالية العربية بباريس مع حضور فرنسي كبير.

المطرب رامي عياش رامي عياش مدينة العملين الجديدة العملين الجديدة

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