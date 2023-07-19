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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل قيام الليل فى أول السنة الهجرية 1445

صدى البلد

يبحث كثيرون عن قيام الليل على مواقع البحث والتواصل الاجتماعى، ولا شكّ أنّها من أعظمِ الطّاعات عند الله - سبحانه وتعالى-، وهي كنزٌ عظيمٌ لمن أدركها؛ فتتحصَّلُ فيها الطُّمأنينة والرِّضا، ويحصل العبد من صلاة قيام الليل على الأجر الوفير والخير الكثير حيث تشهدها الملائكة وتكتبها السَّفرة الكِرام البررة.

دعاء قيام الليل مستجاب 

"اللهم اجعلنا من اهل الليل "

إن وفَّقك الله للدعاء في : ( ثُلُث الليل الأخير) فاعلم أنَّه سيرحمك ويُكرمك ويُعطيك ويفتحُ لك أبواب فضله وواسع رحمته .

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قيام الليل

سيغير حياتك وستجد نفسك في مكان عمرك ما كنت تتخيل أنك ستصل له في يوم من الأيام، دعواته تتحقق المعجزات.

قيام الليل بنسبة 90 % هو أهم أدوات السعي لأي شيء أنت تُريده، فكرة الخلوة بالليل بنفسك والناس نائمة من حولك وأنت قائم تصلي وتدعي وتبكي كفيلة إنها تصلح أي أمر دمرت عندك (نفسياً ومعنوياً ومادياً).

قال أحد السلف:(أتعجبّ ممّن له عند الله حاجة كيف ينام وقت السحر) يكفيك ربع ساعة أو ثلث ساعة فقط من الليل تركع لله فيهم.

ألا يَكفيك أَن اللَّٰه إصطفاك من بين أَهل بيتك و بلدتك لِتُناجيه و يُطلِق لسانك بالدُعاء لِيَستجيب لَك؟، ‏أما يَكفيك أنه حِين تَغيب ليلة عن قِيام الليل فَتنظُر الملائكة علىٰ بيتك فتَراهُ مُظلم و قد اعتادت أن تَراهُ مُنيراً كل يوم فَتسأل عليك ما أصَابَك فَتَخَلفتَ الليلة عن قيام الليل، ‏فإن كُنت مريضاً دَعوا لَكَ بالشِفاء و إنْ كُنت مَهمومَاً حَزيناً دَعت لَك بأن يُفرَّج هَمك، أما يَكفيك أنهُ ستكون لَكَ صُحبةٌ فـِي السماء فإن غِبت عنهم سَألوا الله عليك، لا تنسَ قيام الليل.


فضل صلاة قيام الليل

عدّ العُلماءُ بضعة َفضائل لصلاة قيام اللّيل، منها:
1- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بـ صلاة قيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.
2- صلاة قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.
3- صلاة قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.
4- المحافظونَ على صلاة قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.
5-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: « وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا».
6- صلاة قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.
7- صلاة قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.
8-شرفُ المُؤمن صلاة قيام اللّيل.
9- صلاة قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.

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