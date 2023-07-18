الدقهلية .. مصرع 3 شبان غرقا ببحر نبروه

لقى ثلاثة شباب مصرعهم في بحر نبروه بمحافظة الدقهلية حيث غرقوا اثناء استحمامهم هربا من حراره الطقس.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز نبروه يفيد بغرق ثلاثه شبان داخل بحر نبروه وذلك اثناء استحمامهم هربا من حراره الطقس حيث جرفتهم المياه بشده ولكونهم لا يجيدون السباحه جرفهم التيار.

انتقلت مباحث نبروه وقوات الانقاذ النهري الى مكان الواقعه وتبين مصرع 3 أشخاص.

اكد شهود العيان انهم كانوا يقومون بالاستحمام داخل المياه ولكونهم لا يجدون السباحه غرفهم التيار فيما تحاول قوات الانقاذ النهري استخراج الجثامين الثلاثة.

وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة.