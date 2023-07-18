لماذا يجب تناول كوب ماء كل ساعة؟.. 4 فوائد مذهلة| فيديو

كشف الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، عن الأطعمة والمشروبات التي يجب على الأشخاص تناولها، خلال الموجة الحارة التي تضرب المحافظات.

وأضاف مجدي نزيه خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الماء من أهم السوائل التي يجب تناولها خلال الموجة الحارة التي نشهدها خلال الأيام الحالية.

وتابع: هناك العديد من الفوائد الصحية لشرب الماء، حيث يساعد على علاج الجلطات، جيد للبشرة، جيد للأنسجة، يساعد على الوقاية من الحصوات في الكلى، ويجب أن يتناول كل إنسان كوب ماء على رأس كل ساعة في اليوم حتى يخلد للنوم.

وأوضح مجدي نزيه، أن هناك العديد من المعتقدات الخاطئة حول شرب الماء، مؤكدًا أن شرب الماء أثناء الأكل لا يسبب ظهور أي كرش في منطقة البطن.

وأشار مجدي نزيه إلى أن الأمهات التي ترضع أبنائها وهي في حالة غضب أو تعصب الابن يصاب بـ«المغص»، موضحًا أنه يجب على الأمهات عدم تناول الثوم والبصل حتى لا يوثر على طعم لبن الرضاعة الذي يحصل عليه الطفل.