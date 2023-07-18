عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا يجب تناول كوب ماء كل ساعة؟.. 4 فوائد مذهلة| فيديو

شرب الماء
شرب الماء

كشف الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، عن الأطعمة والمشروبات التي يجب على الأشخاص تناولها، خلال الموجة الحارة التي تضرب المحافظات.

txt

تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ| سبب صادم

وأضاف مجدي نزيه خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الماء من أهم السوائل التي يجب تناولها خلال الموجة الحارة التي نشهدها خلال الأيام الحالية.

وتابع: هناك العديد من الفوائد الصحية لشرب الماء، حيث يساعد على علاج الجلطات، جيد للبشرة، جيد للأنسجة، يساعد على الوقاية من الحصوات في الكلى، ويجب أن يتناول كل إنسان كوب ماء على رأس كل ساعة في اليوم حتى يخلد للنوم.

وأوضح مجدي نزيه، أن هناك العديد من المعتقدات الخاطئة حول شرب الماء، مؤكدًا أن شرب الماء أثناء الأكل لا يسبب ظهور أي كرش في منطقة البطن.

وأشار مجدي نزيه إلى أن الأمهات التي ترضع أبنائها وهي في حالة غضب أو تعصب الابن يصاب بـ«المغص»، موضحًا أنه يجب على الأمهات عدم تناول الثوم والبصل حتى لا يوثر على طعم لبن الرضاعة الذي يحصل عليه الطفل. 

مجدي نزيه التغذية العلاجية الموجة الحارة عزة مصطفي الفوائد الصحية لشرب الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

عاجل ورسميا.. ميتيلاند يعلن بيع إمام عاشور إلى الأهلي

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

هددته بفضح عيب كبير| السر وراء طلاق حسن شاكوش لزوجته غيابياً.. والطب الشرعي يتدخل

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رغم فوائدها الكثيرة.. ماذا سيحدث إذا شربت الماء أكثر من اللازم؟

ترشيحاتنا

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد ماركوس راشفورد حتى 2028

خراب في إسرائيل.. قرار خطير من 100 طيار بسلاح الجو بجيش الاحتلال

رئيس الأركان الأمريكي: الهجوم الأوكراني المضاد سيكون طويلا وصعبا ودمويا

إخلاء منزلين مجاورين.. مصرع وإصابة 3 أشخاص أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار

أول تعليق من البنتاجون علي دخول جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيخوني في رمضان.. 10 صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

فيديو

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

نزل 700 جنيه|هزة في أسعار الذهب.. والدولار يتراجع بقوة لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ