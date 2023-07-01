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رئيس التحرير
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مرأة

تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ| سبب صادم

البطيخ
البطيخ

يُعتقد أنه يجب عليك شرب الماء كلما شعرت بالعطش ، ويجب على أولئك الذين لا يشعرون بالعطش الكافي أن يشربوا عن وعي كمية كافية من الماء لمنع الجفاف، الماء ضروري لأداء جميع وظائف الجسم بشكل صحيح. ومع ذلك ، فإن تناول الماء بعد تناول أطعمة معينة قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

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ماذا يحدث للجسم عند شرب الماء بعد تناول البطيخ؟

-التأثير على الجهاز الهضمي
شرب الماء بعد تناول البطيخ يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي، يتكون البطيخ في الغالب من الماء والسكر والألياف، تحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتطور وتتوسع ، وفقًا لخبراء الصحة، الآن إذا كنت تشرب الماء بعد تناول البطيخ ، فهناك فرص أكبر لانتشار الميكروبات عبر الجهاز الهضمي.

-متى يمكنني شرب الماء؟
على الرغم من عدم وجود دليل علمي مناسب ، فمن الأفضل تجنب شرب الماء لبعض الوقت بعد تناول البطيخ، يقترح خبراء الصحة أنه يجب على المرء أن يستهلك الماء فقط بعد ساعة واحدة من تناول الفاكهة ، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل البطيخ ، والشمام ، والخيار ، والبرتقال ، والفراولة، قد يؤدي شرب الماء مباشرة بعد تناول الفاكهة مثل البطيخ إلى اضطراب مستويات الأس الهيدروجيني في الجهاز الهضمي.

-مشاكل في المعدة
قد يؤدي تناول الكثير من السوائل بعد تناول البطيخ إلى الإسهال أو الانتفاخ أو القيء،من الأفضل تجنب شرب الماء لمنع هذه الحالات.
-علامات ضعف الجهاز الهضمي
من المهم ملاحظة أن شرب الماء بعد تناول البطيخ قد لا يكون مزعجًا للجميع. إذا مرضت ، فقد يكون ذلك علامة على أن لديك جهاز هضمي ضعيف.


ماذا عن شرب الحليب بعد البطيخ؟
وفقًا للأيورفيدا ، يجب أن تكون أكثر وعياً قبل إقران أي نوعين من الأطعمة، يمكن أن تؤدي المجموعات الغذائية غير المتوافقة إلى مشاكل في المعدة، يعتقد أن البطيخ والحليب ذات طبيعة معاكسة، البطيخ حمضيات بطبيعته ، بينما الحليب حلو بطبيعته، قد يؤدي الجمع بين الاثنين إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أو تراكم سام أو قيء أو حركات فضفاضة، علاوة على ذلك ، يحتوي البطيخ على نسبة عالية من السوائل، تناول الحليب (سائل آخر) بعد أن يتركك معدة ثقيلة.

المصدر: timesofindia

الماء الجهاز الهضمي البطيخ الميكروبات الجفاف

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