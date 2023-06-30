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مرأة

دراسة: فاعلية لدواء السكري في منع فيروس كورونا لفترة طويلة

صدى البلد

في دراسة جديدة نُشرت في مجلة The Lancet Infectious Diseases ، وجد باحثون من جامعة مينيسوتا أن الميتفورمين ، وهو دواءشائع الاستخدام لعلاج مرض السكري ، يمنع تطور فيروس كورونا لفترة طويلة.

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حققت الدراسة ، المسماة COVID-OUT ، في ما إذا كان العلاج المبكر لـ فيروس كورونا بالميتفورمين أو الإيفرمكتين أو فلوفوكسامين يمكنأن يمنع كورونا لفترة طويلة، يعد كورونا طويلاً مرضًا مزمنًا يمكن أن يصيب ما يصل إلى 10٪ من الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19.

وقالت كارولين برامانتي ، الباحثة الرئيسية والأستاذة المساعدة في كلية الطب U of M: "نتائج هذه الدراسة مهمة لأن COVID لفترة طويلةيمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياة الناس". "الميتفورمين دواء غير مكلف وآمن ومتوفر على نطاق واسع ، واستخدامه كإجراء وقائييمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على الصحة العامة."

كانت هذه تجربة سريرية عشوائية كبيرة تم التحكم فيها باستخدام الدواء الوهمي والتي سجلت متطوعين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وجدت الدراسة:

وكان أولئك الذين تلقوا الميتفورمين أقل عرضة بنسبة 40٪ للإصابة بـ COVID لفترة طويلة من أولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا متطابقًا.

وبالنسبة للمشاركين الذين بدأوا تناول الميتفورمين بعد أقل من أربعة أيام من ظهور أعراض COVID لديهم ، قلل الميتفورمين من خطرالإصابة بـ COVID لفترة طويلة بنسبة 63٪.

وكان التأثير متسقًا عبر مجموعات سكانية مختلفة من المتطوعين الذين شاركوا وعبر متغيرات فيروسية متعددة ، بما في ذلك متغيرOmicron.

ولم يمنع إيفرمكتين وفلوفوكسامين COVID لفترة طويلة.

واشتملت الدراسة على أكثر من 1200 مشارك تم اختيارهم عشوائيًا لتلقي إما الميتفورمين أو الدواء الوهمي ، ومجموعة فرعية إضافية تلقتالإيفرمكتين أو فلوفوكسامين أو الأدوية الوهمية الخاصة بهم. تراوحت أعمار المشاركين بين 30 و 85 عامًا والذين تم تصنيفهم على أنهميعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أبلغ أكثر من 1100 من المشاركين عن أعراضهم لمدة تصل إلى 10 أشهر بعد التشخيص الأولي لـCOVID-19.

وقال الدكتور برامانتي ، وهو أيضًا طبيب باطني وطبيب أطفال في M Health Fairview: "هذه النتيجة طويلة المدى من تجربة عشوائيةهي دليل عالي الجودة على أن الميتفورمين يمنع الضرر الناجم عن فيروس SARS-CoV-2". "بينما تم تطعيم نصف تجربتنا ، لم يكن أحدمصابًا سابقًا بفيروس COVID-19، يمكن أن تظهر المزيد من الأبحاث ما إذا كان فعالًا أيضًا في أولئك الذين أصيبوا بعدوى سابقة أوعند البالغين الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل."

وتم التنبؤ بقدرة الميتفورمين على إيقاف الفيروس بواسطة جهاز محاكاة طورته كلية الطب U of M وكلية العلوم والهندسة الطبية الحيوية، كانالنموذج دقيقًا للغاية حتى الآن ، حيث تنبأ بنجاح ، من بين أمور أخرى ، بفشل هيدروكسي كلوروكين ونجاح ريمديسفير قبل الإعلان عننتائج التجارب السريرية التي تختبر هذه العلاجات.

المصدر: ‏.news-medica

كورونا أدوية السكري أطعمة لمرضى السكري آثار فيروس كورونا “ كوفيد 19”

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