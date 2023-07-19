أسرة صدى البلد تنعى والد الزميل أحمد قطب

ينعى الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، المغفور له بإذن الله، والد الزميل أحمد قطب والذي انتقلت إلى جوار ربه مساء أمس الثلاثاء.

ويتقدّم أحمد صبري وأسرة التحرير والعاملين بموقع صدى البلد الإخباري، بخالص العزاء والمواساة للزميل أحمد قطب في وفاة والده ، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

وسوف تقام صلاة الجنازة في التاسعة صباح اليوم الأربعاء بمسجد السيدة نفيسة والدفنة بمدافن العائلة بالسيدة عائشة والعزاء بدار مناسبات شبرا بشارع الترعة البولاقية رجال وسيدات.