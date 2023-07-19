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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جورجيا تكشف الموقف من الإفراج عن رئيسها الأسبق ساكاشفيلي

رئيس جورجيا الأسبق
رئيس جورجيا الأسبق

أعلن وزير العدل الجورجي، راتي بريجادزه، أنه لا توجد فرصة لإطلاق سراح رئيس جورجيا الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، من قضاء عقوبته في المرحلة الحالية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بريجادزه، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن مبادلة ساكاشفيلي بأي مجرم مطلوب لدى جورجيا في أوكرانيا: "في هذه المرحلة، في إطار اختصاصنا، لا توجد إمكانية للإفراج عن هذا الشخص من قضاء عقوبته، أو تأجيل العقوبة".

ورد بالإيجاب على سؤال حول ما إذا كان هذا يعني أن السلطات الجورجية تستبعد إمكانية وجود أي طريقة بديلة للرئيس السابق لقضاء عقوبته في أوكرانيا، على سبيل المثال، بموجب ضمانات كييف.

وكان ساكاشفيلي، قد اعتقل في جورجيا، في 1 أكتوبر 2020 بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم الجنائية.

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