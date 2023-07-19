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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابتكار طلابي.. تعرف على أول مدينة ذكية تعمل بالروبوت لتسويق الأثاث الدمياطي

روبوت
روبوت

ابتكر طلاب دمياط، أجهزة روبوت متقدمة تخدم المجتمع الدمياطي والبيئة الدمياطية، خاصه في مجال التسويق للمنتج الدمياطي بشكل عام والاثاث الدمياطي بشكل خاص  فتم إنتاج اول مدينه ذكيه تعمل بنظام الروبوت لخدمه الصانع الدمياطي. 

اول مدينه ذكيه بالروبوت
استطاع طلاب ومهندسين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه دمياط،  من إنتاج اول مدينه ذكيه بها العد يد من أجهزة  الروبوت  التي تعمل على النظام البيئي لدمياط حيث طبيعة المحافظة التجارية خاصة في مجال التسويق  وتجارة الأثاث،  فعن طريق تلك المدينة والروبوت بها يستطيع الصناع الدمياطى أن يستخدم الروبوب بالمدينة الذكية لنقل المنتج الدمياطى من المصنع إلى سيارات الشحن والنقل.

الروبوت يعمل بنظام تلقي الرسائل 

الأمر لا يتوقف عند ذلك فحسب، وإنما هناك روبوت تعمل على التسوق داخل المدن الجديدة عن طريق نظام  تلقي الأوامر بالرسائل والتنقل بين المحال التجارية والشوارع.

وقام الفريق الهندسي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط بصنع مدينة متكاملة من أجهزة الروبوت لتسويق للمنتحات الدمياطية.

الروبوت يعمل على شحن وتسويق المنتج الدمياطى 

يقول المهندس محمد نصر، أحد فريق تصنيع روبوت المدينه الذكيه  انهم كانو حريصين  على إنتاج مدينه ذكيه تعمل لخدمه المجتمع الدمياطى سواء في مجال التسويق او مجال التجاره بشكل عام والتى تشتهر بها محافظة دمياط وخاصه صناع الأثاث.

وأشار إلى أن الأجهزة بالمدينة الذكية تعمل على السرعة والدقة في الشحن والتوصيل عن طريق تلقي أوامر عن طريق الرسائل وبهذا يتيح للصانع الدمياطى نقل المنتج الخاص به عن طريق الروبوت بشكل أمنى ودقيق.

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