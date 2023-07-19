عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف دمياط تحتفل بالعام الهجرى الجديد

اوقاف دمياط
اوقاف دمياط

 
تقدمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأصدق التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و شعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مضر وأهلها بالخير والرخاء.

 

وفى هذا السياق،،نظمت مديرية الأوقاف بدمياط احتفالاً بالعام الهجرى الجديد ١٤٤٥ هجرية، اليوم بعد صلاة مغرب  بالمسجد الجديد بمنطقة عمر أفندى بمدينة دمياط، حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و لفيف من قيادات محافظة دمياط والمجتمع المدنى.

هذا وقد تضمن الاحتفال ابتهالات وتواشيح دينية ، كما القى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف خطبة استهلها بالإشارة إلى أننا نودع عامًا ونستقبل عامًا هجرياً جديدًا ، مشيرًا إلى أن تلك المناسبة تذكرنا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لنشر الدعوة إلى الإسلام، ومالاقاه رسولنا الكريم من قومه قريش وصبره على أذاهم، كما أشار خلال الخطبة إلى فضل شهر الله المحرم الذى به يوم عاشوراء ذلك اليوم الذى قال عنه الرسول الكريم " صيام يوم عاشوراء ،أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله".

 

واختتم مدير المديرية خطبته بالتأكيد على ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركات لتهذيب النفس وبذل المزيد من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل ، كما دعا إلى مصر وقيادتها وشعبها بأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة بالخير والسلامة .

محافظ دمياط تناقش آلية استكمال أعمال مد خطوط الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة

دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المدينة المنورة المجتمع المدني تواشيح دينية حلول العام الهجرى الجديد سكرتير عام المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

تعبيرًا عن غضبه| تصرّف مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط تناقش آلية استكمال أعمال مد خطوط الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة

منصة Spotify تكشف سر حذف أغنية أنا دمي فلسطيني ل محمد عساف

ترشيحاتنا

أيمن أشرف: لا أعرف سر خروجي من حسابات كولر

مصرع 14 شخصًا وفقدان 20 آخرين في انزلاق أرضي بكولومبيا

الأرجنتين لن تنضم قريبًا.. عدد أعضاء بريكس قد يتجاوز الـ50

عقد قران شقيقة شيكابالا نجم الزمالك بأسوان .. شاهد

طلب عاجل من ميدو لمسئولي الإسماعيلي بشأن قطاع الناشئين

إسلام عفيفي: الأشقاء العرب وقفوا بجانب مصر في ثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

صدمة للجمهور|الموسيقيين أوقفت تصريح حفل ترافيس سكوت ومن الممكن إقامته في تلك الحال..ايه الحكاية

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ