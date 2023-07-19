أوقاف دمياط تحتفل بالعام الهجرى الجديد



تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأصدق التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و شعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مضر وأهلها بالخير والرخاء.

وفى هذا السياق،،نظمت مديرية الأوقاف بدمياط احتفالاً بالعام الهجرى الجديد ١٤٤٥ هجرية، اليوم بعد صلاة مغرب بالمسجد الجديد بمنطقة عمر أفندى بمدينة دمياط، حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و لفيف من قيادات محافظة دمياط والمجتمع المدنى.

هذا وقد تضمن الاحتفال ابتهالات وتواشيح دينية ، كما القى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف خطبة استهلها بالإشارة إلى أننا نودع عامًا ونستقبل عامًا هجرياً جديدًا ، مشيرًا إلى أن تلك المناسبة تذكرنا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لنشر الدعوة إلى الإسلام، ومالاقاه رسولنا الكريم من قومه قريش وصبره على أذاهم، كما أشار خلال الخطبة إلى فضل شهر الله المحرم الذى به يوم عاشوراء ذلك اليوم الذى قال عنه الرسول الكريم " صيام يوم عاشوراء ،أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله".

واختتم مدير المديرية خطبته بالتأكيد على ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركات لتهذيب النفس وبذل المزيد من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل ، كما دعا إلى مصر وقيادتها وشعبها بأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة بالخير والسلامة .