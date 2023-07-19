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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسمياً .. رؤوف خليف ينضم للقنوات السعودية

صدى البلد

أعلن الإعلامي هاني حتحوت  عن انضمام المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف لكوكبة معلقي القنوات بشبكة الرياضة السعودية SSC ،وذلك بعد أن رحل خليف قبل أسابيع عن شبكة بي إن سبورتس القطرية .

و كتب هاني حتحوت عبر حسابه بموقع فيسبوك: شبكة قنوات SSC السعودية تُعلن انضمام التونسي رؤوف خليف لكوكبة المعلقين بقنواتها 🎙️

يذكر ان أكد المعلق الرياضي رؤوف خليف أن نادى مانشستر يونايتد الانجليزى على أعتاب صفقة من العيال الثقيل فى فترة الانتقالات الصيفية .

 

وأضاف خليف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: صفقة رائعة سيحققها مانشستر يونايتد الانجليزي بتوقيعه للحارس الكاميروني لنادي انتر الايطالي أندري أونانا مقابل خمسين مليون يورو.

 

 

أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، رفض عروضًا للعب في الدوري السعودي.

 

 

 

المعلق التونسي رؤوف خليف رؤوف خليف الاعلامى حتحوت معلق رياضي قنوات السعودية

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