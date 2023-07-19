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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا.. انفجارات في كييف وتفعيل حالة الإنذار الجوي

انفجار سابق
انفجار سابق

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، صباح اليوم الأربعاء، عن تفعيل نظام الدفاع الجوي في كييف والمنطقة المحيطة بها، وسماع أصوات انفجارات.

وقال كليتشكو عبر قناته بموقع “تيليجرام”: "يُسمع أصوات الانفجارات في كييف. تفعيل نظام الدفاع الجوي. ويعمل حاليًا أيضًا في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، أنه تم سماع دوي انفجار في مدينة أوديسا.

وقال حاكم المنطقة  أوليه كيبر، إن أنظمة الدفاع الجوي انخرطت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في صد هجوم جوي روسي لليوم الثاني على التوالي في ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وأضاف كيبر على تطبيق "تيليجرام" "لا تقتربوا من النوافذ، ولا تطلقوا النار أو تُظهروا عمل قوات الدفاع الجوي".

وتعرض الجزء الشرقي من أوكرانيا للتنبيهات بشأن غارات جوية بدأت بعد منتصف ليل الأربعاء بوقت قصير.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، حالة الإنذار الجوي في كييف و8 مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.

العاصمة الأوكرانية كييف انفجار أوديسا

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