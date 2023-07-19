لفطور مختلف.. طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون

تعتبر طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون ، وصفة مبتكرة من المطبخ العربي، والتي بدأت في التوسع لمطابخ باقي دول العالم. ويتم استخدام فيها مكونات العجينة مع مكونات لحشوات مالحة، مثل حشوة الجبن والزيتون، وهي من وصفات الفطور الشهية واللذيذة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيك مالح بالجبن وللزيتون، وهي من الاكلات العربية الشهية. والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 إلى 8. اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون

طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون

مقادير طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون :

2 كوب دقيق

1 كوب حليب

1 كوب جبن مبشور، من اختيارك

½ كوب شرائح زيتون أسود

¼ قالب جبن أبيض طري

3 بيضة

1 كوب كزبرة مفرومة

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة كيك مالح بالجبن والزيتون :

_ نسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية، وندهن قالب كيك بالزبدة.

_ في وعاء، نخلط الدقيق مع الخميرة والحليب جيداً حتى يتجانس المزيج.

_ يضاف البيض والزيت واستمري في عجن المزيج جيداً.

_ يضاف الزيتون، الجبن بنوعيه والكزبرة، ثم نستمر في الخفق.

_ نشكل العجينة في قالب الكيك بالتساوي، ثم ندخل الكيك الفرن حتى النضج.

_ نترك الكيك تبرد قليلاً قبل التقديم.