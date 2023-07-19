عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لفطور مختلف.. طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون

طريقة عمل كيك مالح
طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون

تعتبر طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون ، وصفة مبتكرة من المطبخ العربي، والتي بدأت في التوسع لمطابخ باقي دول العالم. ويتم استخدام فيها مكونات العجينة مع مكونات لحشوات مالحة، مثل حشوة الجبن والزيتون، وهي من وصفات الفطور الشهية واللذيذة.

 

من المطبخ الهندي.. طريقة عمل دجاج تندوري في الفرن

من المطبخ المكسيكي.. طريقة عمل سلطة الأرز بالخضار المشوي

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيك مالح بالجبن وللزيتون، وهي من الاكلات العربية الشهية. والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 إلى 8. اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون

 

طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون

 

مقادير طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون :

2 كوب دقيق

1 كوب حليب

1 كوب جبن مبشور، من اختيارك

½ كوب شرائح زيتون أسود

¼ قالب جبن أبيض طري

3 بيضة

1 كوب كزبرة مفرومة

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

 

طريقة كيك مالح بالجبن والزيتون :

_ نسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية، وندهن قالب كيك بالزبدة.

_ في وعاء، نخلط الدقيق مع الخميرة والحليب جيداً حتى يتجانس المزيج.

_ يضاف البيض والزيت واستمري في عجن المزيج جيداً.

_ يضاف الزيتون، الجبن بنوعيه والكزبرة، ثم نستمر في الخفق.

_ نشكل العجينة في قالب الكيك بالتساوي، ثم ندخل الكيك الفرن حتى النضج.

_ نترك الكيك تبرد قليلاً قبل التقديم.

كيك كيك مالح كيك مالح بالجبن والزيتون طريقة عمل كيك مالح بالجبن والزيتون الأكلات العربية المطبخ العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته.. حقيقة ظهور ورم أعلى ركبة ميسي.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

نشرة المرأة والصحة: معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا.. صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

سهلة وشهية.. طريقة عمل كوكيز بدون بيض في المنزل

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل معكرونة بالجبنة والقشطة

ترشيحاتنا

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

الأكثر زيارة في المتحف البريطاني.. تعرف على قصة اكتشاف حجر رشيد

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

حلم مونديال 2026| مواعيد مباريات منتخب مصر فى التصفيات والقنوات الناقلة.. تعرف عليها

عبد الوهاب: عبدالحليم علام نقيب المحامين صاحب الدور الاساسي لإنشاء نادي جليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ