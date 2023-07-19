اندلع حريق في إحدى الغلايات بمعمل تكرير البترول بأسيوط وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب

أكد مصدر مسئول بمنطقة مجمع الخدمات البترولية بأسيوط أن حريق اندلع في إحدى الغلايات الخاصة بافران معمل تكرير البترول بمنطقة النافتا دون وقوع خسائر بشرية وجاري التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وكانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من شركة أسيوط لتكرير البترول بنشوب حريق في أحد أبراج معامل التكرير بموقع " النافتا ".

انتقل الى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والاطفاء والامن الصناعي بالشركة وجاري السيطرة على الحريق.



وفي سياق متصل اخلت الشركة المنطقة المحيطة بالحريق من العمالة ودوت صافرات الانذار بالشركة لتحذير العاملين بالمعمل بالحريق.