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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اندلع حريق في إحدى الغلايات بمعمل تكرير البترول بأسيوط وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب

اندلاع حريق في إحدى
اندلاع حريق في إحدى الغلايات بمعمل تكرير البترول بأسيوط

أكد مصدر مسئول بمنطقة مجمع الخدمات البترولية بأسيوط أن حريق اندلع في إحدى الغلايات الخاصة بافران معمل تكرير البترول بمنطقة النافتا دون وقوع خسائر بشرية وجاري التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وكانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من شركة أسيوط لتكرير البترول بنشوب حريق في أحد أبراج معامل التكرير بموقع " النافتا ".
انتقل الى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والاطفاء والامن الصناعي بالشركة وجاري السيطرة على الحريق.

اندلاع حريق في أحد أبراج معامل تكرير البترول بأسيوط .. ومحاولات للسيطرة عليه

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وفي سياق متصل اخلت الشركة المنطقة المحيطة بالحريق من العمالة ودوت صافرات الانذار بالشركة لتحذير العاملين بالمعمل بالحريق.

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