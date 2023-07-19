الكشف على 1013 مريضاً في قافلة علاجية بقرية منشأة النصر بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية منشأة النصر مركز شربين وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



حيث تم توقيع الكشف على 1013 مريضاً . وضمت 8 عيادات منهم ( باطنة ، اطفال ، جراحة ، جلدية ، اسنان، أنف وأذن ، نسا ، تنظيم أسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي :باطنة 247 ، أطفال 208 ، جراحة 70

أنف وأذن 69 ، جلدية 244 ، أسنان 96 ، نسا وتنظيم اسرة 79

كما تم إجراء 90 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 43 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 111 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 12 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم

و لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية ، و 110 حالات استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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