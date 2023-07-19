حكاية حفلة أزعجت المصريين وأحرجت نقيب الموسيقيين.. تطور جديد بشأن ترافيس سكوت

حالة من الجدل مازالت الحفل الغنائي الذي سيقدمه النجم العالمي الشهير والرابر الأمريكي المعروف ترافيس سكوت في منطقة الأهرامات بالجيزة يوم 28 يوليو الجاري.

إلغاء حفل ترافيس سكوت

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفي كامل، بيانًا عاجلًا بشأن حفل الرابر العالمي ترافيس سكوت المقرر له 28 يوليو الجاري في أهرامات الجيزة، مؤكدًا إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري.

وجاء نص البيان كالآتي: تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ووزارة القوى العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات وذلك ضمانًا وحماية ًلجموع الجماهير.

وأضاف البيان: “مما لاشك فيه إن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها قد حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري”.

وتابع البيان: حيث إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورًا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة".

واختتم البيان: "لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".

في سياق متصل، ترددت أنباء قوية عن ظهور المغني الكندي الشهير ذا ويكند، كضيف شرف في حفل الرابر العالمي ترافيس سكوت المقرر إقامته في الأهرامات بتاريخ 28 يوليو.

وكانت البداية مع نشر أكبر صفحة رسمية وموثقة لمعجبي ترافيس سكوت علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة تفيد بأن المغني ذا ويكند ليس لديه أي حفلات في تاريخ ٢٨ يوليو، وهو تاريخ حفل سكوت في الأهرامات، لتزداد بعدها الأقاويل والأنباء التي تفيد بأن ذا ويكند من الممكن أن يأتي إلى القاهرة ويظهر كضيف في حفل إطلاق ألبوم ترافيس سكوت Utopia.

ماذا كان الرد؟

وضح مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت موقفه من إعلان نقابة المهن الموسيقية، إلغاء ترخيص حفله، و عبر صفحته الرسمية في موقع تويتر، وكتب، ترافيس، لقد قمت بترجمة الأخبار المنشورة عن إلغاء الحفل، والتفسير أن (تناقض ترافيس سكوت مع الهوية الثقافية للشعب المصري) تسبب في إلغاء رخصته للعرض في مصر".

وفي تعليقه، كتب الرابر الأمريكي، :" سواء كان هذا حقيقي أو مزيفًا، سأخلد إلى الفراش، نراكم جميعًا في غضون 9 ساعات تقريبًا عندما تصدر Ticketsmarche بيانًا رسميًا".

ونفى ديفيد سترومبرج مدير أعمال المغني العالمي ترافيس سكوت، خلال تويتة له على حسابه الرسمي على موقع تويتر، ما انتشر مؤخرا عن إلغاء حفل ترافيس سكوت المقرر إقامته في مصر بتاريخ ٢٨ يوليو الجاري.

وأرسل عدد كبير من معجبي المغني ترافيس سكوت، روابط الأخبار التي نشرت في الساعات الأخيرة، وتؤكد إلغاء الحفل، ليرد عليها مؤكدا أنها أخبار كاذبة.

صخب بعد إعلان الحفل

صاحب الإعلان عن الحفل الغنائي لترافيس سكوت في مصر صخب كبير؛ حيث روج البعض إلى أن حفلاته تمارس بها طقوسا شيطانية وماسونية، بما يخالف القيم والتقاليد المصرية، فضلًا عن دعمه لحركة الأفروسنتريك.

حيث نشر مغني الراب الأمريكي، صورة لبوستر حفله الغنائي المقرر إقامته في الأهرامات، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وأرفقه بتعليق قائلا:" لا أطيق الانتظار لرؤيتكم"، وتعد هذه التغريدة بمثابة عودة ترافيس سكوت لاستخدام موقع “تويتر”، بعد انقطاع دام ١١ شهرا".

اختار مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، أهرامات الجيزة، لتشهد حفل إطلاق أحدث ألبوماته الغنائية Utopia، والذي يعد متابعة لألبوم Astroworld، وذلك يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

وأعلن المغني ترافس سكوت، عن الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد، عبر إحيائه حفلات غنائية أمام عجائب الدنيا السبعة، واختار الأهرامات لتكون العجيبة الأولى التي يبدأ بها، ويطلق منها ألبومه الجديد Utopia.

وأعلن ترافيس سكوت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن بث الحفل بشكل مباشر من أمام الأهرامات، ونشر ترافيس سكوت، عدد من الصور له وفي الخلفية تظهر أهرامات الجيزة، عبر حساباته الرسمية، معبرا عن سعادته بإحيائه حفل أمام الأهرامات.

ونفذت تذاكر حفل ترافيس سكوت، بعد نصف ساعة فقط من طرحها، نظرا لشعبية المغني الكبيرة في مصر وحول العالم، وتوافرت تذاكر حفل ترافيس سكوت بفئتين فقط، الأولى Premium بـ 4 آلاف جنيه، والثانية VIP Golden Circle بـ 6500 جنيه، وتم نفاذها خلال أقل من نصف ساعة من فتح باب حجز التذاكر، ووضع القائمون علي الحفل عدد من الشروط، أهمها، منع دخول الحفل لم هم دون الـ 16 عاما، ومنع دخول الكاميرات، ومنع دخول حقائب حجمها أكبر من مقاس A4.

وتزامنًا مع نفاد تذاكر مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت لحفله عند سفح الأهرامات، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل لـ ترافيس سكوت وهو يرقص مع شاب مصري رافعا لافتة "أنا جي من مصر".

وانتشر فيديو لشاب مصري من آخر حفلات ترافيس سكوت بألمانيا، وهو رافع لافتة باللغة الإنجليزية مكتوب عليها: "أنا جاي من مصر"، وحصل الفيديو على إعجاب واسع من الجمهور.

وأظهر الفيديو، صعود الشاب المصري على المسرح، ورقص رفقة ترافيس سكوت، حيث تفاعل سكوت مع رقص وشخصية الشاب المصري المبهجة.

من هو ترافيس سكوت؟

تراڤيس سكوت هو مغني راب أمريكي، اسمه الحقيقي هو جاك بيرمون ويبستر الثاني من مواليد 30 أبريل 1991، ولكنه عرف باسم ترافيس سكوت، وتم ترشيحه، لثماني جوائز جرامي وفاز بجائزة بيلبورد الموسيقية وجائزة جرامي اللاتينية وكان أول مشروع كامل لسكوت، كان تسجيلًا مختلطًا تم إصدار أول مشروع كامل لسكوت، التسجيل المختلط Owl Pharoah، ذاتياً في عام 2013.

وتم إصدار ألبوم ترافيس سكوت المسجل الثالث، Astroworld، فى 2018 بإشادة من النقاد وأنتج أول أغنية فردية له في بيلبورد هوت 100، "Sicko Mode"، وأصبح ترافيس سكوت لأول مره أول فنان على هوت 100 يحصل على ثلاث أغنيات في المركز الأول في أقل من عام وذلك عام 202.

فاز بجائزة الـ بيلبورد الموسيقية، ولكنه اكتسب الكثير من الدعاية السلبية في نوفمبر 2021 في مهرجان أسترو وورلد الموسيقي، حيث تدافعت الجماهير لمقدمة المسرح خلال فقرة تراڤيس، وهو الأمر الذي نتج عنه مقتل 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين التسع سنوات والـ 27 سنة.

تم رفع دعاوى قضائية متعددة ضد الفنان والمنظمين الآخرين، بما في ذلك شركة الترفيه Live Nation التي أنتجت الحدث، ونفى المتهمون الادعاءات القائلة بأن التقصير في التخطيط والترويج للمهرجان ساهم في الوفيات، ووفقًا لـ موقع CNN، فقد أعلنت هيئة المحلفين، الشهر الماضي، عن رفضها توجيه الاتهام لسكوت بخصوص التدافع وموت الـ 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة المئات خلال المهرجان.

كان المغني مرتبط بالمليارديرة الشابة كايلي جينر، لكنها انفصلت عنه مؤخرًا، وذلك للمرة الثانية، ويملك ترافيس سكوت طفلين من حبيبته كايلي جينر.