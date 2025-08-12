أحمد حسن: فيريرا يحافظ على ثنائية الونش وعبد المجيد أمام المقاولون

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق علي مشاركة ثنائي الزمالك مع الفريق امام المقاولون العرب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :يانيك فيريرا يحافظ على ثنائية الونش وحسام عبد المجيد أمام المقاولون العرب.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة فنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خططية استعدادًا للمباراة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية بطول الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.