نقابة الموسيقيين عن "ترافيس سكوت": نرفض هذا النوع من الحفلات

كشف محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، كواليس إلغاء تصريح حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر.

وقال محمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" نقابة الموسيقيين رافضة لهذا النوع من الحفلات وسحبنا الترخيص ".

وأضاف محمد عبد الله:" إحدى الشركات تقدمت للنقابة لإستخراج ترخيص لإقامة حفل وكان لمغني رابر أمريكي وتم استخراج الترخيص ".

وتابع محمد عبد الله :" وزارة الثقافة ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أصدرت ترخيص لهذه الشركة واكدت أن التصريح يكون لاغي حال عدم موافقة الجهات الأمنية المختصة ".

واكمل محمد عبد الله:" وجدنا معارضة كبيرة لإقامة حفل ترافيس سكوت في مصر ورأينا حفلات سابقة لترافيس سكوت حدث بها مشاكل وإصابات ".

ولفت محمد عبد الله :" هذه النوعية من الحفلات لابد ان تكون متوافقة مع عادتنا وموروثاتنا الثقافية ، وبناء على ذلك سحبنا الترخيص".