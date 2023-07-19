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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة الموسيقيين عن "ترافيس سكوت": نرفض هذا النوع من الحفلات

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

كشف محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، كواليس إلغاء تصريح حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر.

 

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وقال محمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"   نقابة الموسيقيين رافضة لهذا النوع من الحفلات وسحبنا الترخيص ".

 

 وأضاف محمد عبد الله:" إحدى الشركات تقدمت للنقابة لإستخراج ترخيص لإقامة حفل وكان لمغني رابر أمريكي  وتم استخراج الترخيص ".

 

 وتابع محمد عبد الله :" وزارة الثقافة ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أصدرت ترخيص لهذه الشركة واكدت أن التصريح يكون لاغي حال عدم موافقة الجهات الأمنية المختصة ".

 

 واكمل محمد عبد الله:"  وجدنا معارضة كبيرة لإقامة حفل ترافيس سكوت في مصر ورأينا حفلات سابقة لترافيس سكوت حدث بها مشاكل وإصابات ".

 

 ولفت محمد عبد الله :"  هذه النوعية من الحفلات لابد ان تكون متوافقة مع عادتنا وموروثاتنا الثقافية ، وبناء على ذلك سحبنا الترخيص".

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