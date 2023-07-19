السفارة الروسية بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بـ العام الهجري الجديد

هنأت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الأربعاء، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1445.

وقالت السفارة الروسية عبر موقعها على تويتر: "عام هجري جديد سعيد على الأمة الإسلامية ١٤٤٥، ألف مبروك لأصدقائنا المصريين".

وأضافت أن الهجرة النبوية حدثٌ عظيمٌ من أحداث التاريخ، لم تكن الهجرة هي النهاية بل بداية كل شيء، تعلمنا منها صناعة الامل، وولادة النور وانبثاق الفرج من رحم الظلام.

واختتمت: "كل عام ونحن الى الله اقرب".

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير".