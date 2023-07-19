عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بـ العام الهجري الجديد

السفارة الروسية بالقاهرة
السفارة الروسية بالقاهرة

هنأت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الأربعاء، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1445.

وقالت السفارة الروسية عبر موقعها على تويتر: "عام هجري جديد سعيد على الأمة الإسلامية ١٤٤٥، ألف مبروك لأصدقائنا المصريين".

وأضافت أن الهجرة النبوية حدثٌ عظيمٌ من أحداث التاريخ، لم تكن الهجرة هي النهاية بل بداية كل شيء، تعلمنا منها صناعة الامل، وولادة النور وانبثاق الفرج من رحم الظلام.

واختتمت: "كل عام ونحن الى الله اقرب".

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير".

العام الهجرى الشعب المصري الهجرة النبوية السفارة الروسية في القاهرة الهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

شوبير لجماهير الأهلي: انتظروا مفاجأة مدوية في حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

محمد صلاح يهنئ متابعيه بالعام الهجري الجديد

كيف تستقبل الأمة الإسلامية العام الهجري الجديد 1445؟

رئيس الجمهورية يُنِيب محافظ الإسماعيلية لحضور احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

دعاء العام الهجري الجديد.. أفضل 310 أدعية تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء العام الهجري الجديد.. احرص عليه أوقات الإجابة

هل صيام أول يوم في العام الهجري سنة أم بدعة؟.. لا تفوته

مواهب الإنشاد الديني تبدع في احتفال ثقافة طنطا بالعام الهجري الجديد

ترشيحاتنا

قصفوا مستودعات الحبوب.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن الضربات الروسية

بحث سبل زيادة التعاون في الأنشطة البترولية والتعدينية بين مصر والجيبوتي

وزير الخارجية اللبناني موجها رسالة إلى بوريل: لسنا بلد لجوء

مفاجأة.. تعرف على اختيارات الزمالك لحراسة المرمى حال رحيل محمد عواد

السفارة الروسية بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بـ العام الهجري الجديد

%5 رسوم من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية.. تعديلات قانون ضريبة الدمغة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ