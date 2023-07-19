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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق فايد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ٦ آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق فايد.


وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد 
انقلاب ميكروباص رقم 3247 ط ص ل، بفايد أمام كشري الزعيم، نقلوا لمستشفى فايد.

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وأصيب كلا من حسن إبراهيم حسن، ٣٧ سنة، مقيم بفايد، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، ياسمين محمد عبدالصبور، ٢٧ سنة، فايد كدمات و سحجات متفرقة بالجسم، محمد جمعة السيد، ٣٦ سنة، فايد، مصاب بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم، 
مريم محمد محمود ٢٤ سنة، فايد 
جرح قطعي ٣سم بالجبهة و اشتباه كسر بالساق اليمني، عبدالله جودة عطية، ٤٦ سنة، قمة فايد، كدمات بالجسم، سالمة احمد حسن ٢٣سنه السكن قمة فايد، كدمات بالجسم.
وكشفت المصادر أن المتوفين هم
صفية محمود السيد، ٢٢ سنة، الغردقة، هاجر عصام عبدالرحمن، ٣٠ سنة، السكن، بلبيس الشرقية.


تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

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